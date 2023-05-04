'Их не существует': в России пренебрежительно высказались о шведах из-за бойкота турниров с участием РФ

Президент Федерации фехтования России Ильгар Мамедов оскорбительно высказался в адрес шведских спортсменов после того, как они отказались участвовать в соревнованиях, на которые будут допущены представители страны-агрессорки. Псевдофункционер запретил скандинавам в этом виде спорта высказываться, так как "их не существует".

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Об этом Мамедов заявил в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Россиянин в традиционном для террористов стиле продемонстрировал полную надменность по отношению к другим народам и сборным из так называемых недружественных стран.

"Фехтовальщики Швеции не будут участвовать в международных соревнованиях, потому что фехтовальщиков Швеции просто не существует. Когда у них что‑то будет существовать, тогда они могут что‑то заявлять", – пафосно сказал Мамедов.

Напомним, Международная федерация фехтования (FIE) приняла решение о допуске российских спортсменов к своим турнирам. Это вызвало гневную реакцию в мире и многие страны отказались участвовать или проводить соревнования под эгидой организации. Кроме того, на этапе Гран-при в Южной Корее FIE запретила символику Украину. В то же время стало известно о том, что российских фехтовальщиков не пустили на этап отбора на Олимпиаду-2024.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Ильгар Мамедов обвинял Польшу в "провокационных условиях не позволяют нам принять участие в этих соревнованиях".

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