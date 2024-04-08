'Нас затюкали': чемпион ОИ из РФ пожаловался на МОК и наехал на 'нейтральных спортсменов'

В России продолжается травля так называемых нейтральных спортсменов, которые согласятся выступить на ОИ-2024 в Париже без флага и гимна. Их вновь назвали предателями государства, которые не уважают сами себя и подыгрывают Международному олимпийскому комитету (МОК).

С таким заявлением выступил олимпийский чемпион Михаил Девятьяров в интервью пропагандистскому изданию "Комсомольская правда". Бывший лыжник добавил традиционные нарративы о якобы зависти в мире к россиянам, а также падении уровня спортивных турниров без представителей РФ.

"Такие условия поставили, что ты должен родину продать. Надо было сразу сказать "нет", и все. Это неуважение к себе. Собираемся сделать Игры дружбы, так и там нас затюкали. Значит, ревнуют. Когда в Лос-Анджелес не поехали, провели Игры доброй воли, и ничего, все хорошо было. Если закусили удила, надо до конца. Если мы сейчас остановимся, что будет? Я думаю, им без нас скучно", – сказал Девятьяров.

Ранее в Государственной думе потребовали судить президента МОК Томаса Баха по статье "о вмешательстве в частную жизнь россиян". А олимпийская чемпионка в конькобежном спорте Светлана Журова "уличила" МОК в унижении россиян и отношении к ним "как ко второму сорту".

Как сообщал OBOZ.UA, глава Федерации спортивной борьбы РФ Михаил Мамиашвили набросился с оскорблениями на МОК, обозвав организацию "кучкой сектантов, негодяев, жуликов". А представительница МИД РФ Мария Захарова потребовала от комитета не "разжигать конфликты".

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