''Может достаточно отсижываться за границей?'' Олимпийский чемпион наехал на ''некоторых'' украинских спортсменов

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев опубликовал эмоциональный пост в Instagram, приуроченный памяти спортсменов, погибших из-за полномасштабного нападения России. 29-летний уроженец Донецка сделал акцент на том, что за год войны более 250 спортсменов и тренеров не смогут больше никогда представить нашу страну на международных аренах.

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"Они взяли оружие в руки. Для защиты каждого из нас. И их забрала война. Неужели этого недостаточно, чтобы наконец не поддерживать страны, безжалостно развязавшие эту войну?" – спросил Верняев.

Также гимнаст отметил тех наших соотечественников, которые после 24 февраля сбежали за границу и не торопятся возвращаться.

"Может, наконец, достаточно некоторым украинским спортсменам отсиживаться за границей, делая вид, что ничего не происходит, а попытаться наконец озвучить свою позицию? Она у вас есть?" – добавил атлет.

В конце марта OBOZREVATEL писал о трех наших погибших героях, которым пришлось сменить спорт на войну.

31 марта погиб мастер спорта по самбо Олег Грама. Он был среди тех, кто год назад освобождал Ирпень и Бучу, а также стоял на страже киевского аэропорта.

30 марта под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции.

29 марта в боях за ключевую трассу Луганщины погиб спортсмен из Закарпатья, который был участником соревнований по лыжному спортивному туризму в составе команды своего региона.

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