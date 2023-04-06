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"Может достаточно отсижываться за границей?" Олимпийский чемпион наехал на "некоторых" украинских спортсменов

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
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'Может достаточно отсижываться за границей?' Олимпийский чемпион наехал на 'некоторых' украинских спортсменов

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев опубликовал эмоциональный пост в Instagram, приуроченный памяти спортсменов, погибших из-за полномасштабного нападения России. 29-летний уроженец Донецка сделал акцент на том, что за год войны более 250 спортсменов и тренеров не смогут больше никогда представить нашу страну на международных аренах.

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"Они взяли оружие в руки. Для защиты каждого из нас. И их забрала война. Неужели этого недостаточно, чтобы наконец не поддерживать страны, безжалостно развязавшие эту войну?" – спросил Верняев.

''Может достаточно отсижываться за границей?'' Олимпийский чемпион наехал на ''некоторых'' украинских спортсменов

Также гимнаст отметил тех наших соотечественников, которые после 24 февраля сбежали за границу и не торопятся возвращаться.

"Может, наконец, достаточно некоторым украинским спортсменам отсиживаться за границей, делая вид, что ничего не происходит, а попытаться наконец озвучить свою позицию? Она у вас есть?" – добавил атлет.

''Может достаточно отсижываться за границей?'' Олимпийский чемпион наехал на ''некоторых'' украинских спортсменов
''Может достаточно отсижываться за границей?'' Олимпийский чемпион наехал на ''некоторых'' украинских спортсменов
''Может достаточно отсижываться за границей?'' Олимпийский чемпион наехал на ''некоторых'' украинских спортсменов

В конце марта OBOZREVATEL писал о трех наших погибших героях, которым пришлось сменить спорт на войну.

31 марта погиб мастер спорта по самбо Олег Грама. Он был среди тех, кто год назад освобождал Ирпень и Бучу, а также стоял на страже киевского аэропорта.

''Может достаточно отсижываться за границей?'' Олимпийский чемпион наехал на ''некоторых'' украинских спортсменов

30 марта под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции.

''Может достаточно отсижываться за границей?'' Олимпийский чемпион наехал на ''некоторых'' украинских спортсменов

29 марта в боях за ключевую трассу Луганщины погиб спортсмен из Закарпатья, который был участником соревнований по лыжному спортивному туризму в составе команды своего региона.

''Может достаточно отсижываться за границей?'' Олимпийский чемпион наехал на ''некоторых'' украинских спортсменов

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