Кинулся помогать ребятам под Авдеевкой и погиб от снаряда: самбист и капитан НГУ освобождал Бучу, Ирпень и защищал Северодонецк

Среди тех, кто год назад освобождал Ирпень и Бучу, а также стоял на страже киевского аэропорта был мастер спорта по самбо Олег Грама. На протяжении тяжелейшего года спортсмен защищал Украину, вступая в борьбу с российскими оккупантами в самых горячих точках, но 18 февраля в Донецкой области его жизнь оборвал вражеский снаряд.

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Олег был родом из села Новоселица Хмельницкой области. С детства занимался спортом. Был воспитанником отделения самбо киевской ДЮСШ-1, успешно выступал на турнирах, получил звание мастер спорта по боевому самбо.

После школы Грама изучал автомобильные дороги в Национальном транспортном университете в Киеве. Но получив диплом, вскоре решил строить военную карьеру и в 2013 году принял присягу. Спортсмен проходил службу в различных подразделениях Национальной гвардии Украины, включая отдельный отряд специального назначения "Омега".

С 2014-го до 2022 год Грама принимал участие в Антитеррористической операции и Операции Объединенных сил Украины в восточной части страны. Почти за 10 лет службы получил немало знаков отличий.

После полномасштабного вторжения России капитан Грама вел бои в Киевской области – освобождал Ирпень и Бучу, а также стоял на страже киевского аэропорта. Затем выполнял разведывательно-штурмовые задания на изюмском направлении, держал оборону Северодонецка.

С августа Олег с побратимами был передислоцирован в Донецкую область на авдеевское направление. 18 февраля 2023 года боец спецподразделения НГУ "Омега" вступил в свой последний бой в районе населенного пункта Новобахмутовка.

Как вспоминали побратимы, Грама выдвинулся на помощь военнослужащим 110-й отдельной механизированной бригаде ВСУ, которые сдерживали наступательные действия противника. Подобравшись максимально близко к врагу, украинский боец подбил его БМП прицельным выстрелом из ПТРК Javelin.

Затем Олег вступи в ближний бой с пехотой россиян и сделал все возможное, чтобы остановить наступление оккупантов. Услышав грохот танка, вместе с побратимом он начал искать местонахождение вражеской техники, чтобы ее уничтожить. Но не успел. Танковый снаряд, разорвавшись вблизи их позиции, нанес бойцу ранения, которые оказались несовместимы с жизнью.

По воспоминаниям побратимов, Олег всегда заботился о своих подчиненных, даже после ранения под Северодонецком он пытался как можно скорее вернуться в строй, иногда даже легкомысленно относясь к собственному здоровью.

У защитника остались родители, жена и восьмилетняя дочь.

"Он был душой компании. Всегда был за своих людей, постоянно с ними встречался, общался. Ценил своих побратимов и друзей", – цитирует НГУ жену погибшего героя.

Тренер защитника планирует организовать летом турнир по самбо в честь спортсменов, погибших в российско-украинской войне, в частности, почтить память Олега Грамы.

"Все воины остаются в наших сердцах, наших молитвах. Они наблюдают за нами с неба. Несмотря на все, мы молимся за побратимов, за их возвращение и здоровье. Стараемся всегда им помогать. Ждем от вас известия о победе", – сказал отец погибшего Анатолий.

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