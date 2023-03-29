''Был огонь!'': в боях за ключевую трассу Луганщины погиб спортсмен из Закарпатья, не успев угостить побратимов бограчем

В боях с российскими оккупантами на Донбассе погиб спортсмен из Закарпатья Василий Зубрицкий. Трагедия произошла 12 марта в районе села Площанка, которое находиться между Сватово и Кременной.

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О гибели украинского защитника сообщили в Министерстве молодежи и спорта.

Василий Зубрицкий родился в 1995 году в селе Каменица Закарпатской области, был участником соревнований по лыжному спортивному туризму в составе команды своего региона.

А после полномасштабного вторжения России в Украину Василий не стал дожидаться "приглашения" и добровольно отправился защищать свою землю с оружием в руках. Прошел немало горячих точек украинского фронта. Сдерживал российских оккупантов на Донбассе.

"Солдатский кофе стал в определенной степени символом того, что часть украинского общества всегда находится наготове, чтобы остальные украинцы могли спокойно спать и заниматься своими будничными делами", – писал Василий с фронта.

"На любом наблюдательном посту вдоль линии обороны наших войск на Донбассе, рядом с заряженным оружием, боекомплектом и "оптикой" на расстоянии вытянутой руки военнослужащего обязательно найдется емкость с крепко запаренным, забеленным "сгущиком" горячим кофе. Неотделима, так сказать, часть боевого блиндажного натюрморта современности", – рассказывал воин.

25 декабря 2022 года Зубрицкому исполнилось 27 лет. День рождение закарпатец праздновал на передовой и назвал его одним из самых хороших в жизни.

В конце января 2023-го у Василия была возможность вернуться домой, увидеть родных и снова встать на лыжи.

В марте Василий вместе со своей ротой вел бои в Луганской области. "Все будет Украина", – написал герой в своем Instagram 7 марта.

А 12 марта защитник погиб в районе села Площанка, которое находится около трассы Р-66, соединяющей временно оккупированные Кременную и Сватово и считающейся ключевой в борьбе за освобождение области.

Во время прощания с Василием в родном селе Каменица отдать дань своему герою пришло более 500 человек.

"Бус, дружище... Покойся с миром! Ты был надежным другом и стал братом! Герои не умирают, они уходят в вечность... Бус, если ты где-то там читаешь, я тебе обещаю! Я сварю таки тот бограч, который мы обещали ребятам! Правда, без твоей помощи, это будет скорее какая-нибудь мадьярская каша... Чувак, ты был – огонь! Навсегда в памяти и сердце", – пообещал в своем Facebook друг и побратим Зубрицкого Андрей.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российский снайпер убил чемпиона Украины и побратимов, которые его спасали.

Также мы рассказывали, что скалолаз и путешественник погиб на Донбассе, обнаружив 30 единиц техники врага. Спортсмен пошел воевать на следующий день после своей свадьбы.

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