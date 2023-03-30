Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции

29 марта в городке Николаев Львовской области провели в последний путь кандидата в мастера спорта по настольному теннису, футболиста и бойца ВСУ Михаила Опрыска. Защитник погиб от тяжелого ранения, полученного в противостоянии с российскими оккупантами в Донецкой области. В свой последний бой на Донбассе 35-летний Михаил вступил в 24 марта.

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До полномасштабного вторжения России Опрыск всерьез увлекался настольным теннисом, куда пришел в раннем детстве, получил звание кандидата в мастера спорта Украины, выступал за мужскую команду Высшей лиги "Патриот" из Николаева, побеждал в престижных национальных соревнованиях.

Львовянин являлся бронзовым призером международного турнира в Молдове. А 2019 по 2021 год выступал в Харькове в серии стартов WIN CUP.

Как рассказывал в разговоре с wz.lviv.ua теннисист Андрей Регуш, Михаил был самым веселым и позитивным членом их николаевской команды. Буквально одним словом мог взбодрить и снять напряжение перед поединком.

"За счет невероятной искренности собирал вокруг себя огромное количество друзей. Ценили Михаила за то, что никогда у него не было косяков: отрабатывал на соревнованиях до конца, всех поддерживал. У него не было врагов, никогда ни с кем не ссорился. Шел по правильной дороге. И не только спортивной", – отметил Андрей.

Уроженец Николаева был очень атлетичным. Помимо настольного тенниса, Михаил хорошо играл в волейбол, плавал и быстрее всех бегал в школе 100-метровку. Но еще одной страстью парня был футбол. Вместе с единомышленниками он помогал возрождать местный клуб "Николаев".

Те, кто видели игру Опрыска, отмечали его напористость и постоянное стремление к победе. Выступал на позиции защитника, он регулярно подключался к атакам, заряжал партнеров своей энергией. А коронные голы Михаил забивал головой, выпрыгивая выше соперников.

После школы Михаил учился в аграрном университете. И оказался талантливым педагогом и тренером. В детской спортивной школе он помогал готовить новое поколение атлетов.

В последнее время Михаил работал в строительной сфере – на предприятии по добыче газа. Но сразу же после начала полномасштабной войны вступил добровольцем в территориальную оборону. Друзья отмечали, что у Опрыска очень патриотичная семья, и сам он был таким.

В 16 лет он ездил в Киев на Оранжевую революцию, затем участвовал в Революции достоинства-2013/2014. Поэтому не мог не пойти защищать свою землю, даже несмотря на серьезные проблемы с ногой.

Во время службы ТрО Михаил участвовал в футбольном турнире в поддержку ВСУ, где также играла команда полузащитника "Шахтера" Георгия Судаков и других звезд. В победном финале против коллектива Судакова Опрыск получил серьезную травму – порвал крестообразные связки, перенес операцию. Нужно было длительное восстановление, но Михаил отказался от полноценной реабилитации – вернулся в ТрО, а в конце января отправился на фронт.

В армии Михаил до этого не служил, но благодаря занятиям спортом оказался физически и морально готов к ВСУ. Спортсмен служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила, вместе с побратимами сдерживал оккупантов в Донецкой области.

Олег Фациевич был другом погибшего защитника еще со школьных времен. 16 марта он находился в рабочей поездке за границей и ночью проснулся от страшного сна – Михаил был ранен. Фациевич написал бойцу сообщение, но он так и не ответил.

А 24 марта родным и друзьям Опрыска сообщили, что он попал под минометный обстрел и умер после тяжелого ранения. Без своего защитника осталась жена Ольга и маленькая дочь.

Все, кто знал Михаила, запомнили его как разносторонне развитого парня, с которым можно было обсудить любые темы. Он часто улыбался и остроумно шутил, старался быть максимально справедливым и избегать конфликтов. Но если нужно было вступиться за друзей, он был в первых рядах, никогда не прятался за чужие спины. Боец в спорте, жизни и на фронте.

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