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Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции

Елена Павлова
Другие виды спорта
4 минуты
5,1 т.
Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции

29 марта в городке Николаев Львовской области провели в последний путь кандидата в мастера спорта по настольному теннису, футболиста и бойца ВСУ Михаила Опрыска. Защитник погиб от тяжелого ранения, полученного в противостоянии с российскими оккупантами в Донецкой области. В свой последний бой на Донбассе 35-летний Михаил вступил в 24 марта.

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До полномасштабного вторжения России Опрыск всерьез увлекался настольным теннисом, куда пришел в раннем детстве, получил звание кандидата в мастера спорта Украины, выступал за мужскую команду Высшей лиги "Патриот" из Николаева, побеждал в престижных национальных соревнованиях.

Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции

Львовянин являлся бронзовым призером международного турнира в Молдове. А 2019 по 2021 год выступал в Харькове в серии стартов WIN CUP.

Как рассказывал в разговоре с wz.lviv.ua теннисист Андрей Регуш, Михаил был самым веселым и позитивным членом их николаевской команды. Буквально одним словом мог взбодрить и снять напряжение перед поединком.

"За счет невероятной искренности собирал вокруг себя огромное количество друзей. Ценили Михаила за то, что никогда у него не было косяков: отрабатывал на соревнованиях до конца, всех поддерживал. У него не было врагов, никогда ни с кем не ссорился. Шел по правильной дороге. И не только спортивной", – отметил Андрей.

Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции

Уроженец Николаева был очень атлетичным. Помимо настольного тенниса, Михаил хорошо играл в волейбол, плавал и быстрее всех бегал в школе 100-метровку. Но еще одной страстью парня был футбол. Вместе с единомышленниками он помогал возрождать местный клуб "Николаев".

Те, кто видели игру Опрыска, отмечали его напористость и постоянное стремление к победе. Выступал на позиции защитника, он регулярно подключался к атакам, заряжал партнеров своей энергией. А коронные голы Михаил забивал головой, выпрыгивая выше соперников.

Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции

После школы Михаил учился в аграрном университете. И оказался талантливым педагогом и тренером. В детской спортивной школе он помогал готовить новое поколение атлетов.

В последнее время Михаил работал в строительной сфере – на предприятии по добыче газа. Но сразу же после начала полномасштабной войны вступил добровольцем в территориальную оборону. Друзья отмечали, что у Опрыска очень патриотичная семья, и сам он был таким.

Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции

В 16 лет он ездил в Киев на Оранжевую революцию, затем участвовал в Революции достоинства-2013/2014. Поэтому не мог не пойти защищать свою землю, даже несмотря на серьезные проблемы с ногой.

Во время службы ТрО Михаил участвовал в футбольном турнире в поддержку ВСУ, где также играла команда полузащитника "Шахтера" Георгия Судаков и других звезд. В победном финале против коллектива Судакова Опрыск получил серьезную травму – порвал крестообразные связки, перенес операцию. Нужно было длительное восстановление, но Михаил отказался от полноценной реабилитации – вернулся в ТрО, а в конце января отправился на фронт.

Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции

В армии Михаил до этого не служил, но благодаря занятиям спортом оказался физически и морально готов к ВСУ. Спортсмен служил в 24-й отдельной механизированной бригаде имени короля Даниила, вместе с побратимами сдерживал оккупантов в Донецкой области.

Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции
Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции

Олег Фациевич был другом погибшего защитника еще со школьных времен. 16 марта он находился в рабочей поездке за границей и ночью проснулся от страшного сна – Михаил был ранен. Фациевич написал бойцу сообщение, но он так и не ответил.

А 24 марта родным и друзьям Опрыска сообщили, что он попал под минометный обстрел и умер после тяжелого ранения. Без своего защитника осталась жена Ольга и маленькая дочь.

Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции

Все, кто знал Михаила, запомнили его как разносторонне развитого парня, с которым можно было обсудить любые темы. Он часто улыбался и остроумно шутил, старался быть максимально справедливым и избегать конфликтов. Но если нужно было вступиться за друзей, он был в первых рядах, никогда не прятался за чужие спины. Боец в спорте, жизни и на фронте.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в боях за ключевую трассу Луганщины погиб спортсмен из Закарпатья, не успев угостить побратимов бограчем.

Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции
Под минометным обстрелом погиб теннисист из Николаева, ушедший на фронт после операции

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