Олимпийская чемпионка Пекина-2023 Вероника Степанова, которая ранее проговорилась, зачем россияне крадут стиральные машинки в Украине, бросила дерзкий вызов европейским соперницам. Она особо упрекнула шведку Линн Сван в том, чтобы та негативно высказывается о представителях страны-агрессора.

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Об этом она высокомерно заявила в интервью порталу Dagbladet. По словам Степановой, подобные противостояния России и Запада можно организовать в условных Объединенных Арабских Эмиратах, куда агрессорам без проблем открыт въезд.

"Я не думаю, что нам нужно ждать, пока нам снова дадут зеленый свет, чтобы выступать на международном уровне. Есть много нейтральных арен, на которых мы уже можем соревноваться. Я бы хотела встретиться с Кристине Ставос Скистад или любой шведской спринтеркой на дуэли, например, в Дубае. Такой вызов я уже отправила Линн Сван, так как она особенно много болтает о нас, русских", – сказала Z-патриотка и фанатка Путина.

Ранее Степанова заявила выразила уверенность в том, что подавляющее большинство стран и жителей планеты поддерживают РФ в войне с Украиной.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также командных видов спорта. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка-допингистка Олимпиады Сочи-2014 Ольга Зайцева назвала рекомендации МОК по допуску российских спортсменов к соревнованиям завистью к стране-агрессору.

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