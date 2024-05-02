Где в Украине больше всего 'пропало без вести' российских оккупантов и кто их ищет: обнародованы данные

Больше всего российских военных преступников "пропало без вести" в Украине в Покровском и Бахмутском районах Донецкой области. На этот регион приходится 55% всех оккупантов, которых разыскивают родственники из России.

Соответствующие данные опубликовал государственный проект "Хочу найти", который предоставляет информацию о пропавших без вести и погибших в Украине военных РФ. Отмечается, что за четыре месяца работы, с 9 января 2024 года, организаторы получили 10 255 заявок.

После того, как проанализировали полученные данные, они выяснили, что большинство пропавших в Украине россиян из возрастной категории 28-40 лет. Самому младшему было 18 лет, а самому старшему – 68 лет.

Из всех находящихся в розыске оккупантов лишь 54% имели жетоны военнослужащего.

По данным организаторов, рост количества пропавших без вести начался с наступления оккупантов на Авдеевку в октябре 2023 года. На декабрь 2023 года пришлось наибольшее количество пропавших без вести – 16,7%. 81% обратившихся в проект заверили, что не поддерживают войну России в Украине.

Чаще всего поиском пропавших без вести занимаются сестры и жены. От них за указанный период поступило 27% и 25% заявок соответственно.

Как показывает статистика, крупнейшим поставщиком "пропавших без вести" оккупантов является подразделение "Шторм Z", которое россияне формируют из зэков. В нем пропало не менее 487 воинов. Кроме того, из топ-20 подразделений по количеству пропавших, 6 – это подразделения по "Л/ДНР".

"Мужчин из Донецка и Луганска в российской армии не жалеют", – отметили в проекте.

Организаторы проекта "Хочу найти" отметили, что 10 225 полученных заявок – это, по их оценкам, лишь 6-я часть от общего числа военнослужащих ВС РФ в статусе пропавших без вести.

Как сообщал OBOZ.UA, 18 марта Кабмин одобрил законопроект "О внесении изменений в статью 11 Закона Украины "О правовом статусе лиц, пропавших без вести при особых обстоятельствах". Согласно этому документу, в Украине могут создать поисковые группы, которые будут заниматься поиском пропавших без вести при особых обстоятельствах.

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