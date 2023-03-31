Чемпионка ОИ, проболтавшаяся о краденых стиралках в Украине, заявила о мировой поддержке России в войне

Олимпийская чемпионка Вероника Степанова, которая проговорилась, зачем россияне крадут в Украине стиральные машины, выразила уверенность в том, что подавляющее большинство стран и жителей планеты поддерживают РФ в войне с Украиной. 22-летняя лыжница и фанатка диктатора Владимира Путина также назвала главаря Кремля личностью иного масштаба, чем европейские политики.

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Об это Степанова написала в своем Telegram-канале, отреагировав на публикации западных СМИ со своими высказываниями в поддержку президента РФ. Она добавила, что европейцы и американцы якобы восхищаются Путиным, у России "свой путь", а "две трети планеты на нашей стороне".

"22-летняя спортсменка публично поддержала Путина!". А кого, простите, я должна была поддержать?! Шольца? Макрона? Масштабы личностей совершенно разные. Мои собственные впечатления, в том числе от встречи. Но это огромному числу людей и на Западе ясно совершенно. В депутаты не собираюсь – у меня совсем другие планы. Но молчать, набрав в рот воды, неправильно. У нас свой путь и нечего стыдиться говорить об этом вслух. Две трети планеты на нашей стороне – оставшаяся треть скоро тоже очнется от угара", – заявила Z-патриотка.

Отметим, что Вероника Степанова входит в список российских спортсменов, которые не соответствуют критериям допуска к международным соревнованиям. Она также возгордилась отстранением от турниров "за поддержку президента".

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также командных видов спорта. После этого Кабинет министров Украины принял решение о бойкоте турниров с участием агрессоров.

В ответ представительница МИД РФ Мария Захарова переложила на Запад все преступления России. А предательница Украины и жена Дмитрия Пескова Татьяна Навка назвала решение МОК стремлением Запада стереть Россию с лица земли.

Как сообщал OBOZREVATEL, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко назвал решение МОК мерзостью.

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