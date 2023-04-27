'Мир пытается уничтожить наш флаг': чемпионка ОИ из РФ запретила россиянам соглашаться на требования МОК

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе категорически запретила своим спортсменам соглашаться на условия допуска к международный соревнованиям. Трехкратная олимпийская чемпионка обвинила западные страны и организации в попытках избавиться от РФ.

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Об этом Вяльбе заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Она также рассказала, что во время допингового скандала некоторые атлеты якобы просили ее запретить им участвовать в турнирах на условиях Международного олимпийского комитета (МОК), а решение отказаться от турниров поддержат болельщики.

"Мне ребята говорили: "Елена Валерьевна, запретите нам ехать". И я им говорила: "Ни в коем случае. Вы должны ехать и доказывать, что мы чистые, выступать с честью и достоинством". И мы приехали оттуда с отличным результатом. Но сейчас совсем другая ситуация. Мир пытается уничтожить наш флаг и гимн, им не нужна страна Россия. В этой ситуации я ни одному своему спортсмену ни то чтобы не порекомендую, я конкретно скажу – я запрещаю. Думаю, большая часть нашего народа будет нас за это больше уважать. Мне кажется, это гораздо круче, чем любые звания и регалии", – сказала Вяльбе.

Напомним, МОК рекомендовал международным федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта. Они также не должны поддерживать войну в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Ирина Роднина назвала русофобией и унижением России требования МОК под допуску спортсменов из РФ. А двукратная чемпионка мира по керлингу Анастасия Брызгалова назвала бредом требование МОК к российским спортсменам осудить войну в Украине.

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