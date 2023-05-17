Международная федерация принесла 'глубокие извинения' России, лишив ее 'золота' ЧМ

Международная федерация дзюдо (JIF) назвала ошибочным решение судей в финале чемпионата мира, в котором россиянин Инал Тасоев проиграл легендарному французу Тедди Ринеру. В организации признали, что арбитры не заметили результативное действие представителя страны-агрессорки и отдали победу его оппоненту.

Видео дня

Об этом говорится в заявлении JIF, опубликованному на официальном сайте организации. В нем россиянам "приносят глубокие извинения" за ситуацию, однако пересмотреть результаты схватки на турнире в катарской Дохе уже не представляется возможным и Тасоев останется с "серебром" ЧМ.

"Атака Ринера была сначала заблокирована, а затем парирована Тасоевым. Однако судьями было принято решение продолжить поединок без присуждения очков. После соревнований, учитывая действующие правила судейства и мнение специалистов, IJF пришла к выводу, что оценка за контратаку Тасоева могла быть присуждена. Судейская комиссия IJF приносит глубокие извинения за это решение и сообщает, что подобные действия будут в будущем оцениваться в соответствии с действующими правилами дзюдо", – говорится в решении федерации.

Отметим, что JIF стала одной из организаций, которая допустила агрессоров к своим соревнованиям. В федерации объяснили этот шаг "защитой жизни людей с обеих сторон".

Как сообщал OBOZREVATEL, на чемпионате мира по дзюдо с соревнований выгнали российских болельщиков, которые напялили на себя георгиевские ленточки. Олимпийская чемпионка Светлана Журова с вопросом "как долго мир будет это терпеть?" увидела в этом инциденте провокацию Украины.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!