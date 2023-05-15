Международная федерация назвала допуск России 'защитой жизни людей с обеих сторон'

Глава Международной федерации дзюдо (IJF) Мариус Визер встал на защиту российских спортсменов, которых ранее организация допустила к чемпионату мира в нейтральном статусе. Функционер выразил уверенность в том, что допуск атлетов из страны-агрессора к турнирам позволяет им избежать участия в войне против Украины.

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Об этом Визер заявил в интервью порталу Inside the Games. Он добавил, что IJF выражает поддержку украинскому народу, однако отстранение российских и беларуских спортсменов является проявлением дискриминация, а "спорт не имеет ничего общего с политикой и войной".

"Мы будем и дальше поддерживать Украину, но мы против дискриминации. Участие российских атлетов в спорте, на мой взгляд, доказывает, что они держатся в стороне от войны. Они могли бы отправиться туда, но решили остаться в спорте, быть частью нашей спортивной семьи, семьи дзюдо. Именно поэтому мы их приветствуем. Отвергая их, мы отправляем их на фронт. Наше решение о допуске к чемпионату мира защищает жизни людей с обеих сторон. Мы очень сожалеем об этой трагедии украинского народа. Мы против войны, но спорт не имеет ничего общего с политикой и войной", – сказал Визер.

Напомним, Украина бойкотировала чемпионат мира по дзюдо после допуска России. На самом турнире болельщиков из РФ выгнали с трибун из-за георгиевской ленты.

Как сообщал OBOZREVATEL, чемпионка Олимпиады из России Светлана Журова со словами "как долго мир это все еще будет терпеть" обвинила Украину в провокации на ЧМ по дзюдо.

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