newspaper
flag
УкраїнськаУКР
flag
EnglishENG
flag
русскийРУС
img

Россиян выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо за георгиевские ленты

Елена Павлова
Другие виды спорта
2 минуты
5,7 т.
Россиян выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо за георгиевские ленты

Российских болельщиков выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо, который в эти дни принимает катарская Доха. Зрители из РФ отказались снять со своей одежды георгиевскую ленту, и организаторы турнира попросили их покинуть арену "Али Бин Хамад Аль-Аттия", на которой проходят соревнования.

Видео дня

Как сообщает портал Inside the Games, 8 мая три человека были замечены в толпе болельщиков с георгиевской лентой, которую украинцы считают символом российской агрессии и которая официально запрещена в нескольких европейских странах.

Россиян выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо за георгиевские ленты

Представители Международной федерации дзюдо (IJF) разобрались с ситуацией и выгнали россиян с соревнований, как только они были идентифицированы. Нарушители больше не имеют права посещать поединки чемпионата.

"Они были зрителями. И когда организаторы попросили их убрать ленты, то они не захотели это сделать. Поэтому их удалили с трибун арены и запретили снова приходить на соревнования", – рассказал представитель IJF.

Россиян выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо за георгиевские ленты

"На этих соревнованиях мы можем видеть на трибунах вот таких "промытых" людей, которые прикрепили к себе элемент боевых знамен частей Росгвардии", – отреагировал в Twitter известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

А в комментариях к посту спортсмена также напомнили, что георгиевский ленты – это также символ российских военных преступников, зверствовавших в Буче.

Россиян выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо за георгиевские ленты

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо проходит в Дохе с 7 по 14 мая, однако без участия сборной Украины. Наши дзюдоисты бойкотируют соревнования после того, как 29 апреля Международная федерация допустила на турнир российских якобы нейтральных спортсменов.

Россиян выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо за георгиевские ленты
Дарья Белодед

При этом из 17 российских дзюдоистов, которые попали в заявку на чемпионат мира в Дохе, большинство находится на контрактах в ВС РФ, ЦСКА и Росгвардии.

Россиян выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо за георгиевские ленты
Россиян выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо за георгиевские ленты
Россиян выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо за георгиевские ленты

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что украинский чемпион по дзюдо и самбо погиб в бою с российскими оккупантами.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!