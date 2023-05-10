Россиян выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо за георгиевские ленты

Российских болельщиков выгнали с трибун чемпионата мира по дзюдо, который в эти дни принимает катарская Доха. Зрители из РФ отказались снять со своей одежды георгиевскую ленту, и организаторы турнира попросили их покинуть арену "Али Бин Хамад Аль-Аттия", на которой проходят соревнования.

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Как сообщает портал Inside the Games, 8 мая три человека были замечены в толпе болельщиков с георгиевской лентой, которую украинцы считают символом российской агрессии и которая официально запрещена в нескольких европейских странах.

Представители Международной федерации дзюдо (IJF) разобрались с ситуацией и выгнали россиян с соревнований, как только они были идентифицированы. Нарушители больше не имеют права посещать поединки чемпионата.

"Они были зрителями. И когда организаторы попросили их убрать ленты, то они не захотели это сделать. Поэтому их удалили с трибун арены и запретили снова приходить на соревнования", – рассказал представитель IJF.

"На этих соревнованиях мы можем видеть на трибунах вот таких "промытых" людей, которые прикрепили к себе элемент боевых знамен частей Росгвардии", – отреагировал в Twitter известный украинский скелетонист Владислав Гераскевич.

А в комментариях к посту спортсмена также напомнили, что георгиевский ленты – это также символ российских военных преступников, зверствовавших в Буче.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо проходит в Дохе с 7 по 14 мая, однако без участия сборной Украины. Наши дзюдоисты бойкотируют соревнования после того, как 29 апреля Международная федерация допустила на турнир российских якобы нейтральных спортсменов.

При этом из 17 российских дзюдоистов, которые попали в заявку на чемпионат мира в Дохе, большинство находится на контрактах в ВС РФ, ЦСКА и Росгвардии.

Ранее OBOZREVATEL также сообщал, что украинский чемпион по дзюдо и самбо погиб в бою с российскими оккупантами.

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