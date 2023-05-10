'Как долго мир это будет терпеть?' Чемпионка ОИ из РФ в истерике обвинила Украину в провокации на ЧМ по дзюдо

Олимпийская чемпионка Турина-2006 в конькобежном спорте Светлана Журова обвинила Украину в провокации на чемпиона мира по дзюдо. Депутатка Государственной думы, реагируя на запрет болельщикам появляться на трибунах в Дохе с георгиевскими лентами, рассказала о подготовке "специально обученных людей", за которыми якобы стоит наша страна.

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Об этом Журова заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству ТАСС. По ее мнению, Международная федерация дзюдо (JIF) якобы не стала бы уделять этом вопросу повышенное внимание, а Украина такими методами будет и "дальше добиваться нашей изоляции".

"Сами организаторы вряд ли заметили бы георгиевские ленты. Украина будет всегда следить за такими вещами и провоцировать подобные ситуации, чтобы и дальше добиваться нашей изоляции. Организаторы поэтому и не хотят, чтобы россияне участвовали в соревнованиях, потому что опасаются, что даже не спортсмены Украины, а специально обученные люди будут так или иначе провоцировать подобные ситуации. Совершенно понятно, что сейчас мы увидели очередную провокацию со стороны Украины, которая направлена на то, чтобы мы и весь мир плясали под их дудку. Вопрос только в том, как долго мир это еще все будет терпеть", – возмутилась Журова.

Отметим, что чемпионат мира по дзюдо проходит в Дохе с 7 по 14 мая, однако без участия сборной Украины. Наши дзюдоисты бойкотируют соревнования после того, как 29 апреля JIF на турнир российских якобы нейтральных спортсменов. При этом из 17 российских дзюдоистов, которые попали в заявку на чемпионат мира в Дохе, большинство находится на контрактах в ВС РФ, ЦСКА и Росгвардии.

Как сообщал OBOZREVATEL, министр спорта России Олег Матыцин потребовал от международной федерации уважительного отношения к дзюдоистам из страны-агрессорки из-за запрета на национальную символику РФ.

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