Украина приняла решение бойкотировать чемпионат мира-2023 по дзюдо, куда допустили россиян

Сборная Украины по дзюдо будет бойкотировать чемпионат мира, сообщает Суспильне со ссылкой на главного тренера команды Виталия Дуброву. Мундиаль, который пройдет в Дохе с 7 по 14 мая, является квалификацией на Олимпийские игры-2024 в Париже.

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Причиной такого решения стало заявление Международной федерации дзюдо (IJF), которая допустила до ЧМ-2023 представителей России и Беларуси. При этом, вместо атлетов из первой сотни, добавили белорусов, которые занимают 215-е и 175-е места.

"В списке россиян практически все спортсмены причастны к силовым структурам или входят в ЦСКА или Росгвардию. Тем более, в интернете куча фотографий, где они в военной форме, из Шойгу фотографируются, награды получают. То есть говорить, что был какой-то мониторинг, конечно никто этого не делал, какая формальность", - заявил Дуброва.

По словам тренера, в понедельник будет выпущено официальное заявление Федерации дзюдо Украины.

"президент федерации Михаил Кошляк выезжает в Катар, ведь в Дохе 4 и 5 мая состоится мировой конгресс. Он будет там и готовит речь, стараемся бороться. Но очень тяжело в нашем виде спорта, потому что все это кулуарно решается. Все настолько "некрасиво", мягко говоря", - отметил наставник.

Отметим, что накануне министр спорта РФ Олег Матыцин, комментируя решение Международной федерации дзюдо (IJF) о допуске с проверкой, назвал эти ограничения дискриминацией и потребовал уважения в атлетам из России.

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