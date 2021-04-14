МакГрегор – Порье 3: UFC объявил дату боя

Третий поединок между ирландским бойцом смешанных единоборств (MMA) Конором МакГрегором и его американским коллегой Дастином Порье состоится в субботу, 10 июля.

Как сообщается на официальной странице промоушена UFC в Instagram, этот бой пройдет в рамках 264-го номерного турнира организации в Лас-Вегасе.

МакГрегор и Порье подерутся 10 июля Instagram UFC

Напомним, что ранее МакГрегор заявил о срыве третьего поединка против Порье и назвал американца дураком. Между спортсменами случился конфликт на фоне того, что ирландец обещал перечислить полмиллиона долларов в благотворительный фонд Дастина, но не сделал этого.

В двух предыдущих противостояниях бойцы обменялись досрочными победами. В 2014 году Конор нокаутировал соперника в первом раунде, поэтому считался фаворитом и в реванше, который состоялся в январе 2021 года. Тем не менее, Порье отомстил МакГрегору и победил его во второй пятиминутке на UFC 257.

Как сообщал OBOZREVATEL, тренер бывшего российского чемпиона промоушена Хабиба Нурмагомедова назвал главную ошибку команды ирландца в подготовке к повторному поединку с Дастином.