МакГрегор заявил о срыве третьего боя с Порье, назвав соперника дураком

Суперзвезда Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор МакГрегор объявил об отмене своего третьего поединка против Дастина Порье.

На своей странице в социальной сети Twitter сам ирландский боец обвинил американца в срыве боя. Конор также отметил, что намерен подраться с кем-то из топ-10 рейтинга промоушина.

"Ты гребанная безмозглая деревенщина. $500 тысяч без каких-либо планов. Ты дурак. Ты ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим из числа топ-10. Удачи с твоим старым контрактом, парень", – написал МакГрегор.

Отметим, что Конор МакГрегор и Дастин Порье был запланирован на 10 июля. Накануне американец обвинил соперника в том, что тот не выполнил обещание и не перечислил полмиллиона долларов в его благотворительный фонд.

Как сообщал OBOZREVATEL, Конора МакГрегора отстранили от боев UFC на полгода после поражения от Дастина Порье 24 января.