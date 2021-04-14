МакГрегор – Пор'є 3: UFC оголосив дату бою

Михайло Морозов Інші види спорту 16:17, 14.04.2021 Оновлено: 16:20, 14.04.2021

Третій поєдинок між ірландським бійцем змішаних єдиноборств (MMA) Конором Макгрегором і його американським колегою Дастіном Пор'є відбудеться в суботу, 10 липня.

Як повідомляється на офіційній сторінці промоушена UFC в Instagram, цей бій пройде в межах 264-го номерного турніру організації в Лас-Вегасі.

МакГрегор и Пор'є поб'ються 10 липня
Instagram UFC

Нагадаємо, що раніше МакГрегор заявив про зрив третього поєдинку проти Пор'є і назвав американця дурнем. Між спортсменами стався конфлікт на тлі того, що ірландець обіцяв перерахувати пів мільйона доларів у благодійний фонд Дастіна, але не зробив цього.

У двох попередніх протистояннях бійці обмінялися достроковими перемогами. У 2014 році Конор нокаутував суперника в першому раунді, тому вважався фаворитом і в реванші, який відбувся в січні 2021 року. Незважаючи на це, Пор'є помстився МакГрегору та переміг його у другій п'ятихвилинці на UFC 257.

Як повідомляв OBOZREVATEL, тренер колишнього російського чемпіона промоушена Хабіба Нурмагомедова назвав головну помилку команди ірландця в підготовці до повторного поєдинку з Дастіном.

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