Кремлевский диктатор Владимир Путин пришел в восторг от решения Международной федерации дзюдо (IJF) присудить "золото" чемпионата мира-2023 россиянину Иналу Тасоеву после пересмотра поединка, что не предусмотрено регламентом турнира. Президент страны-агрессорки, который развязал кровавую войну против Украины, назвал это поднятием престижа организации.

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Об этом Путин, который после 24 февраля был лишен статуса почетного президента IJF, заявил в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Главарь Кремля отметил, что внимательно следил за поединком Тасоева и легендарного француза Тедди Ринера и был разочарован тем, что судьи отдали победу сопернику россиянина.

"Я смотрел, был, честно говоря, разочарован. Понятно, такое бывает. Надо сказать, что это решение будет поднимать престиж Международной федерации, потому что это значит, что у них все по-честному, а это в спорте чрезвычайно важно. Но, тем не менее, я хочу еще раз подчеркнуть – французский боец является выдающимся мастером", – сказал Путин.

Отметим, что IJF стала одной из организаций, которая допустила агрессоров к своим соревнованиям. В федерации объяснили этот шаг "защитой жизни людей с обеих сторон". Ранее она заявляла, что результат матча Ринер – Тасоев невозможно пересмотреть, однако затем решила признать судейскую ошибку в пользу француза.

Стоит подчеркнуть, что Тавсов является действующим прапорщиком ВС РФ, а Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии и силовым структурам.

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