'Российская ракета убила юную дзюдоистку': Белодед упрекнула международную федерацию в потакании РФ, когда она бомбит детей

Самая юная чемпионка мира по дзюдо и призер Олимпийских игр Дарья Белодед отреагировала на гибель своей юной коллеги Виктории Ивашко и ее мамы во время обстрела россиянами Киева 1 июня. Дарья обратилась к Международной федерации дзюдо (IJF) из-за трагедии, произошедшей по вине РФ.

Видео дня

В сторис своего Instagram Белодед рассказала про смерть юной дзюдоистки и упрекнула Международную федерацию в пророссийской политике.

"Сегодня стартует Гран-при в Душанбе, где примут участие дзюдоисты из России. Также сегодня в Киеве российская ракета убила юную дзюдоистку Викторию Ивашко и ее маму. IJF, вы уверены, что все делаете правильно?" – написала Белодед.

Президент Федерации дзюдо Украины Михаил Кошляк также рассказал о 9-летней девочке, погибшей во время ракетных обстрелов в Деснянском районе.

"Ее зовут Виктория Ивашко, несколько лет ребенок занимался дзюдо в спортивном клубе Judo Master, еще в минувшие выходные выходил на татами на соревнованиях в Киеве, одерживал свои первые победы, мечтал о больших достижениях", – отметил Кошляк.

"Тренер Вики говорит, это был невероятный ребенок, очень спокойный, смелый и жизнерадостный, но очередная атака российскими ракетами забрала девочку на небо. На сегодняшний день во время полномасштабной войны в Украине погибли уже 483 ребенка", – добавил функционер.

Кошляк подчеркнул, что каждую ночь украинцы не спят, потому что раздаются бесконечные сирены, летят из России дроны и ракеты.

"А между тем дзюдоисты-военнослужащие армии России выходят на мировые татами при поддержке IJF, сегодня они стартуют на турнире олимпийской квалификации Гран-при Душанбе. Мы хороним детей-дзюдоистов", – отметил президент ФДУ.

Напомним, что в ночь на 1 июня российские оккупационные войска атаковали Киев ракетами. Мама с дочерью погибли во время обстрела, потому что не смогли попасть в укрытие – оно было закрыто.

В пятницу, 2 июня, киевляне начали массово приносить цветы на место гибели людей. Также кладут игрушки, конфеты, зажигают лампадки, сообщил Telegram-канал "Киев Info". Есть здесь и детские письма для погибшей 9-летней Вики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что чемпионка ОИ из РФ в истерике обвинила Украину в провокации на ЧМ по дзюдо.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!