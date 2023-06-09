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Международная федерация прогнулась перед россиянином из армии РФ и подарила ему "золото" ЧМ-2023

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
4,1 т.
Международная федерация прогнулась перед россиянином из армии РФ и подарила ему 'золото' ЧМ-2023

Международная федерация дзюдо (IJF) присудила "золото" чемпионата мира-2023 россиянину Иналу Тасоеву, пересмотрев его дуэль с легендарным французом Тедди Ринером. Победу в финальном поединке на турнире в Дохе в весовой категории свыше 100 кг одержал Ринер, однако в IJF посчитали, что судьи допустили ошибку в его пользу.

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Об этом говорится в заявлении официального сайта федерации. Отмечается, что отбирать медаль у Ринера не станут, однако Тасоев также объявлен победителем. Россиянину, который является действующим прапорщиком армии РФ, также будут начислены соответствующие рейтинговые очки.

Международная федерация прогнулась перед россиянином из армии РФ и подарила ему "золото" ЧМ-2023

"После тщательной экспертизы, согласно действующим правилам судейства, за контратаку Инала Тасоева должна была быть присуждена оценка. Поэтому Международная федерация дзюдо объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Иналу Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки", – отметили в IJF.

Международная федерация прогнулась перед россиянином из армии РФ и подарила ему "золото" ЧМ-2023

Отметим, что IJF стала одной из организаций, которая допустила агрессоров к своим соревнованиям. В федерации объяснили этот шаг "защитой жизни людей с обеих сторон". Ранее она заявляла, что результат матча Ринер – Тасоев невозможно пересмотреть.

Международная федерация прогнулась перед россиянином из армии РФ и подарила ему "золото" ЧМ-2023

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Международная федерация прогнулась перед россиянином из армии РФ и подарила ему "золото" ЧМ-2023

Как сообщал OBOZREVATEL, Самая юная чемпионка мира по дзюдо и призер Олимпийских игр Дарья Белодед упрекнула международную федерацию в потакании РФ, когда она бомбит детей.

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