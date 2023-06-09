Международная федерация прогнулась перед россиянином из армии РФ и подарила ему 'золото' ЧМ-2023

Международная федерация дзюдо (IJF) присудила "золото" чемпионата мира-2023 россиянину Иналу Тасоеву, пересмотрев его дуэль с легендарным французом Тедди Ринером. Победу в финальном поединке на турнире в Дохе в весовой категории свыше 100 кг одержал Ринер, однако в IJF посчитали, что судьи допустили ошибку в его пользу.

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Об этом говорится в заявлении официального сайта федерации. Отмечается, что отбирать медаль у Ринера не станут, однако Тасоев также объявлен победителем. Россиянину, который является действующим прапорщиком армии РФ, также будут начислены соответствующие рейтинговые очки.

"После тщательной экспертизы, согласно действующим правилам судейства, за контратаку Инала Тасоева должна была быть присуждена оценка. Поэтому Международная федерация дзюдо объявляет обоих спортсменов победителями соревнований и присуждает Иналу Тасоеву золотую медаль и соответствующие рейтинговые очки", – отметили в IJF.

Отметим, что IJF стала одной из организаций, которая допустила агрессоров к своим соревнованиям. В федерации объяснили этот шаг "защитой жизни людей с обеих сторон". Ранее она заявляла, что результат матча Ринер – Тасоев невозможно пересмотреть.

Напомним, Международный олимпийский комитет (МОК).рекомендовал федерациям отстранить от соревнований российских спортсменов, имеющих отношение к армии РФ и силовым структурам, а также от командных видов спорта.

Как сообщал OBOZREVATEL, Самая юная чемпионка мира по дзюдо и призер Олимпийских игр Дарья Белодед упрекнула международную федерацию в потакании РФ, когда она бомбит детей.

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