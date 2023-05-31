Куда бегут российские спортсмены от санкций и политики Кремля: Европа открыла двери эмигрантам из РФ

Полномасштабная война в Украине и санкции против России в международном спорте заставили ряд атлетов из страны-агрессора задуматься о смене гражданства. Правда, бегут из РФ преимущественно не в государства СНГ, а в благополучную Европу, которую разносят пропагандисты Кремля, предрекая скорое загнивание без "великой и могучей".

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OBOZREVATEL собрал самые громкие случаи переходов россиян и посмотрел, какие страны с радостью дают спортивное гражданства "беженцам" из РФ. И в числе лидеров оказалась Франция, которая примет Олимпиаду-2024. А если брать по видам спорта, то заметен отток мозгов – сразу несколько ведущих шахматистов после вторжения 24 февраля перебрались в другие страны или окончательно разорвали отношения с родиной-агрессором.

ФРАНЦИЯ. Одним из первых еще в марте 2022 года отказался выступать под российским флагом велогонщик Павел Сиваков, который не скрывал, что сменил спортивное гражданство из-за полномасштабного вторжения РФ в Украину. Правда, в России Павел по сути никогда и не жил и получил французский паспорт более пяти лет назад, но продолжал выступать за родину предков.

"Я родился в Италии и переехал во Францию, когда мне был год. Это место, где я вырос и получил образование и где я влюбился в велоспорт, что привело меня в гонки. Это словно мой дом. Я давно хотел стать гражданином Франции и подал запрос в UCI, но, учитывая то, что сейчас происходит в Украине, я хотел ускорить процесс", – рассказывал Сиваков.

Гражданство Франции приняла трехкратная чемпионка Европы по плаванию на короткой воде Анастасия Кирпичникова, считавшаяся одной из самых перспективных российских пловчих. Кирпичникова также была серебряным призер чемпионата мира на короткой воде и стала первой спортсменкой РФ, завоевавшей награды по плаванию и в бассейне, и на открытой воде.

Более четырех лет Анастасия живет и тренируется во Франции и встречается с местным пловцом, а санкции против россиян в плавании только подтолкнули ее к окончательному переезду. И уже в июле спортсменка должна представлять новую родину на чемпионате мира на открытой воде на дистанциях 5 и 10 км.

Уже подала заявление на получение гражданства Франции 22-летняя теннисистка Варвара Грачева, которую на недавнем турнире в Страсбурге обыграла Элина Свитолина. 41-я ракетка мира отмечает, что тренируется во Франции с 2016 года и уже сдала экзамен на знание языка. Грачева не выступала за сборную РФ, потому может беспрепятственно играть на Кубке Билли Джин Кинг и Олимпиаде.

ВЕНГРИЯ. После санкций потихоньку разбредаются по миру и российские фигуристы. Так, целая компания из РФ решила кататься за сборную Венгрии. Полина Джуманиязова из Москвы, Алексей и Александр Власенко из Тюмени, обучавшийся в академии Евгения Плющенко, и в дуэт с Майей Бенкевич стал Марк Шапиро. Венгерские фигуристы уже бунтуют против засилья россиян в сборной.

ШВЕЙЦАРИЯ. Звезда российских шахмат Александра Костенюк с 3 марта 2023 года официально представляет Швейцарию. 12-я чемпионка мира получила гражданство более 10 лет назад благодаря браку со швейцарцем, но выступала за РФ, а после санкций – под флагом ФИДЕ в нейтральном статусе.

В мае 2023 года Костенюк призналась, что была шокирована полномасштабным вторжением России в Украину. По словам 38-летнего гроссмейстера, она до последнего не верила, что такое возможно и теперь понимает, насколько важна свобода.

ГЕРМАНИЯ. В конце 2022 года за Россию отказалась выступать двукратная чемпионка мира среди юниоров по художественной гимнастике Анастасия Симакова. 18-летняя уроженка Омска вместе с родителями переехала в Нюрнберг по программе репатриации, и теперь титулованная спортсменка попытается закрепиться в сборной Германии.

ПОЛЬША. Под польским флагом теперь выступают бывшие российские шахматистки Алина Кашлинская и Александра Мальцевская. С рейтингом 2498 Кашлинская сразу же возглавила женский рейтинг в Польши. В России Алина была третьей, уступая Горячкиной и бывшей украинке Лагно.

Под флагом РФ Кашлинская становилась чемпионкой Европы и победительницей командного чемпионата мира. В 2015-м россиянка вышла замуж за гроссмейстера из Польши Радослава Войташека, и уже несколько лет они живут в Варшаве. А вот на смену гражданства москвичка решилась только сейчас и ведет свои социальные сети на польском.

АВСТРАЛИЯ. Процедуру по смене спортивного гражданства начал уже и 25-летний пловец Марк Николаев, который будет выступать за сборную Австралии. Спортсмен в последнее время живет и тренируется на Зеленом континенте. В Австралии Николаев уже выигрывал национальный чемпионат в 25-метровом бассейне.

ИЗРАИЛЬ. Больше не будет выступать за сборную России и велогонщик Михаил Яковлев. 21-летний спортсмен, который осенью 2021-го завоевал для РФ первую в истории медаль в мужском кейрине, стал гражданином Израиля. И уже побеждает под новым флагом.

"Мы теряем очень талантливого гонщика, и остается только сожалеть об этом", – заявил президент Федерации велосипедного спорта России Вячеслав Екимов после ухода Михаила, который в мае 2022-го установил мировой рекорд в гите на 200 м с хода на Гран-при Москвы.

А на аватарке в Instagram Яковлева долгое время был изображен флаг Украины и сердце в знак поддержки нашей страны.

Также сборная Израиля пополнилась российскими фигуристами. Мария Дмитриева к 14 годам владела тройным акселем и в свое время занималась в группе Алексея Мишина. А 13-летняя Софья Шифрина является ученицей академии Евгения Плющенко.

ДАНИЯ. Четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова решила, что будет соревноваться под флагом Дании. По словам спортсменки, она приняла такое решение из-за желания быть рядом со своим мужем – датским конькобежцем Виктором Торупом. В 25 лет она уже успела принять участие в трех Олимпиадах.

ГРЕЦИЯ. Чемпион России по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Даурен Куруглиев будет выступать за сборную Греции. 30-летний уроженец Дагестана в 2017 году выиграл чемпионат Европы, а в 2019-м – Европейские игры. Тренер борца Гайдар Гайдаров заявил, что его подопечный мечтает попасть на Олимпиаду-2024 в Париже, поэтому решил разорвать отношения с РФ.

КИПР. Чемпионка России по художественной гимнастике Вера Туголукова сменила гражданство, чтобы не выступать за РФ. 14-летняя спортсменка из Подмосковья теперь будет представлять Кипр. Туголукова в феврале 2022 года выиграла первенство РФ среди юниоров в многоборье и считалась очень перспективной гимнасткой.

СЕРБИЯ. Чемпион Европы 2023 года по шахматам Алексей Сарана в апреле наконец-то сменил гражданство и теперь на международных турнирах представляет сборную Сербии. С февраля 2022-го талантливый шахматист не проживает в России. Гроссмейстер осудил полномасштабное вторжение в Украину и уехал в Сербию.

СЕВЕРНАЯ МАКЕДОНИЯ. Двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев будет выступать за сборную Северной Македонии. 27-летний уроженец Удмуртии сможет бегать под флагом новой страны уже на предстоящем сезоне. В РФ тут же в своем стиле заявили, что это "человек не уровня сборной", поэтому не будут скучать по Виктору.

УЗБЕКИСТАН. Чемпионка Европы-2021 и серебряная призерка Олимпиады-2020 в Токио по академической гребле Анна Пракатень перешла в сборную Узбекистана. 31-летняя Анна уже меняла паспорт. Будущая чемпионка Европы и вице-чемпионка Олимпиады родилась в Минске, там же выросла как спортсменка и до 2016 года выступала за сборную Беларуси.

Теперь гребчиха покидает Россию. Возвращаться на родину титулованной спортсменке нет смысла – Беларусь тоже под санкциями из-за войны, и она остановила выбор на Узбекистане. В РФ отъезд Анны назвали большой потерей и отказались согласовывать переход, но очень вероятно, что этот вопрос будет решен напрямую с Международной федерацией гребного спорта в пользу Пракатень.

АРМЕНИЯ. Российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении. В 2018 году в финале Всемирной Суперсерии бокса 29-летний уроженец Владикавказа проиграл украинцу Александру Усику. При этом пропагандисты ТАСС заявили, что их соотечественник не собирается отказываться от паспорта РФ. Он просто хочет обойти санкции организаций.

КИРГИЗСТАН. В июле о переходе в Киргизию заявила лучшая легкоатлетка России в марафонском беге Сардана Трофимова. Причиной такого решения она назвала невозможность выступать на международных турнирах, пропуск двух подряд Олимпиад и крайне туманные перспективы в родной стране. А спортсменке уже 35 лет, и она очень хочет выступить на Играх-2024 в Париже.

В апреле 2023-го под новым флагом якутянка Трофимова заняла второе место на 36-м Белградском марафоне.

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