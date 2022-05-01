Российская чемпионка мира прозрела после нападения на Украину: верила пропаганде. Теперь понимаю, как важна свобода

12-я чемпионка мира по шахматам среди женщин и чемпионка Европы Александра Костенюк призналась, что была шокирована полномасштабным вторжением ее родной России в Украину. По словам 38-летнего гроссмейстера, она до последнего не верила, что такое возможно и теперь понимает, насколько важна свобода.

Костенюк, как и все в стране, в начале 2022-го следила за новостями и слышала слухи о вторжении, но считала, что это все выдумки.

"В России есть те, кто любит повторять, что "РФ никогда в истории ни на кого не нападала". Я верила в эти рассказы, что Россия никогда ни на кого не нападала, но это, к сожалению, неправда", – цитирует Костенюк Сhess.com.

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Александра во время начала полномасштабного вторжения находилась на турнире во Франции. Она должна была лететь 4 марта назад в Россию, но теперь это маловероятно.

"Если я вернусь, то буду непрерывно видеть пропаганду, буду слышать и ощущать эту атмосферу. Я не знаю, что сейчас делать. Я хочу быть свободной и теперь понимаю, насколько важна свобода", – подытожила Костенюк.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский чемпион мира по шахматам Сергей Карякин получил порцию оскорблений в интернете от российских болельщиков после своего доноса на Сhess.com. Популярный портал для онлайн-игры в шахматы 24 февраля стал недоступен в России.

Несколькими днями ранее Карякин обратился в Роскомнадзор с требованием заблокировать этот ресурс.