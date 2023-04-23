'Серьезная потеря для России'. Вице-чемпионка Олимпиады отказалась выступать за РФ и сменила гражданство

Российская чемпионка Европы (2021) и серебряная призерка Олимпиады-2020 по академической гребле Анна Пракатень переходит в сборную Узбекистана. 30-летняя спортсменка до 2016 года представляла Беларусь.

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Последние полгода Анна частично проводила тренировки самостоятельно, а частично со сборной. В определенный промежуток времени гребчиха планировала завершить профессиональную карьеру, однако когда ей подвернулась возможность выступать на международных соревнованиях, но под флагом Узбекистана, она не отказалась от такого шанса.

"Конечно, ее уход для нашей команды является серьезной потерей, но каждый спортсмен волен выбирать свою судьбу. Сейчас у наших топовых спортсменов непростое время, находить мотивацию в условиях отстранения очень сложно", - цитирует ТАСС президента Федерации гребного спорта России (ФГСР) Алексей Свирин.

ФГСР отказалась согласовывать переход, однако с большой вероятностью этот вопрос будет согласован с Международной федерацией гребного спорта.

"Существует карантин в 24 месяца, но исполком Международной федерации гребного спорта может его уменьшить в силу обстоятельств, в которых находятся сейчас российские спортсмены, поэтому нельзя исключать, что Пракатень сможет выступить за Узбекистан на Олимпиаде в Париже", – добавил Свирин.

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