Двукратный чемпион России по вольной борьбе в весовой категории до 86 кг Даурен Куруглиев будет выступать за сборную Греции. 30-летний уроженец Дагестана в 2017 году выиграл чемпионат Европы, а в 2019-м – Европейские игры.

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Тренер борца Гайдар Гайдаров заявил, что его подопечный мечтает попасть на Олимпийские игры-2024 в Париже и именно поэтому решил разорвать отношения с РФ.

"Даурен, его родные и близкие приняли такое решение. Первый турнир, на котором он будет выступать за сборную Греции – чемпионат Европы в Хорватии. Даурен будет бороться в своей весовой категории", – цитирует "Р-Спорт" Гайдарова.

Как сообщал OBOZREVATEL, четырехкратная призерка чемпионатов мира и пятикратная чемпионка Европы по шорт-треку Софья Просвирнова будет выступать за сборную Дании. 25-летняя уроженка Санкт-Петербурга замужем за датским конькобежцем Виктором Торупом.

До этого российский экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении,

Ранее стало известно, что двукратный победитель чемпионата мира по биатлону среди юношей и юниоров Виктор Плицев будет выступать за сборную Северной Македонии.

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