Бывший чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев получил гражданство Армении, говорится в сообщении Министерства образования, науки, культуры и спорта этой страны. 29-летний уроженец Владикавказа в 2018 году дрался с Александром Усиком.

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Украинец победил Гассиева в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе, забрал себе четыре основных пояса и Кубок имени своего кумира – Мохаммеда Али.

"Очень надеюсь, что в ближайшее время вы будете биться, как представитель Армении и как победитель поднимете наш флаг", – говорится в обращении заместителя министра Карена Гилояна.

3 марта в Ереване Гассиев проведет бой с американцем Майком Балогуном. 39-летний Балогун - бывший игрок в американский футбол, который завершил карьеру 10 лет назад. В 2014 году в возрасте 30 лет решил заняться боксом.

Стоит отметить, что пропагандисты ТАСС заявили, что их соотечественник не собирается отказываться от документа с орлом.

"Мурат получил паспорт [Армении]", – сказал представитель боксера, подчеркнув, что Гассиев не собирается отказываться от гражданства России.

В комментариях российские болельщики предположили, что новое гражданство даст Мурату возможность избежать мобилизации.

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