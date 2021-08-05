Белорусская легкоатлетка Тимановская, просившая политического убежища, прилетела в Польшу
Легкоатлетка из Беларуси Кристина Тимановская, которую сняли с соревнований на Олимпиаде-2020 и хотели насильно вернуть в РБ после критики тренерского штаба, в среду, 4 августа, прибыла в Варшаву (Польша). Ее муж при этом также получил польскую гуманитарную визу.
Данные о рейсе, которым спортсменка сперва отправилась в Вену (Австрия), опубликовал портал Flightradar24. Самолет приземлился в 11:15 по местному времени (05:15 по Киеву). Уже оттуда в среду вечером девушка полетела в Варшаву.
Со ссылкой на источники "Интерфакс-Украина" пишет, что Тимановская сперва планировала вылететь в Варшаву непосредственно из Японии. Якобы она должна была сесть на пассажирский самолет польской авиакомпании LOT Polish Airlines в 10:20 по местному времени (04:20 по Киеву).
Из соображений безопасности легкоатлетка решила изменить маршрут в последний момент. Такой шаг одобрили польские дипломаты из дипкорпуса в Токио.
Представитель правительства Польши Петр Мюллер в ходе брифинга 4 августа сообщил, что Тимановская под опекой польских дипломатических служб. Его цитирует Onet.pl.
Отказ рассказывать детали о прибытии девушки в Варшаву Мюллер объяснил так:
"Мы не хотим способствовать деятельности служб других стран, которые, возможно, захотят действовать негативно в этом плане".
Также представитель правительства указал, что Польша готова предоставить белорусской спортсменке любую помощь, включая поддержку в ее карьере как легкоатлетки, если она пожелает.
Как ранее писал OBOZREVATEL:
Тимановская обратилась в МОК после того, как ее пытались вернуть на родину якобы из-за "эмоционального состояния". До этого девушка раскритиковала работу тренеров из РБ.
На записи разговора между спортсменкой и чиновниками, которые призывали ее вернуться в Беларусь, зафиксировано, что девушке угрожали.
Японские власти взяли Тимановскую под охрану в аэропорту, после чего она попросила политического убежища в Польше. Ей выдали гуманитарную визу.
После этих событий известная белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, приняла решение не возвращаться в Беларусь.