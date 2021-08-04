Скандал с белорусской легкоатлеткой на ОИ-2020: спортсменка в последний момент поменяла рейс

Михаил Морозов
Михаил Морозов
Другие виды спорта
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Кристина Тимановская

Белорусская легкоатлетка Кристина Тимановская, которую хотели насильно вывезти на родину после критики тренеров национальной команды, покинула Токио, где сейчас проходят Олимпийские игры. Спортсменка должна была вылететь в Варшаву, но в последний момент пересела на рейс до Вены.

Как сообщает издание ТАСС со ссылкой на источники в аэропорту Нарита, откуда вылетел самолет с бегуньей, причины такого решения пока не уточняются. По неподтвержденным данным, работники польского посольства не хотели, чтобы Тимановская находилась на борту вместе с иностранными журналистами.

Кристина Тимановская
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Отмечается, что регистрацию на рейс Кристина проходила в VIP-терминале, куда пускают только аккредитированных при аэропорте японских работников СМИ. Белорусской легкоатлетке задавали вопросы, но она них не отвечала.

Тимановская в аэропорту

Информацию о смене рейса также подтвердили в Telegram-канале Life Shot. Международный олимпийский комитет (МОК) создал дисциплинарную комиссию, которая будет разбираться с делом Тимановской.

Тимановская пересела на рейс до Вены

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