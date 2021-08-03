Еще одна спортсменка отказалась возвращаться в Беларусь

Известная белорусская легкоатлетка Яна Максимова, выступающая в многоборье, приняла решение не возвращаться в Белоруссию из Германии, где она живет с семьей. Как сообщает Telegram-канал "Фонд спортивной солидарности", такое решение она приняла на фоне событий с Кристиной Тимановской.

По словам Максимовой она не собирается рисковать маленькой дочкой.

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"Когда жила и тренировалась в Беларуси, меня не отпускала вся ситуация. На протяжении всего этого времени, рискуя всем, я продолжала что-то делать", – отметила Максимова.

32-летняя уроженка Вильнюса заявила, что в Германии она может дышать полной грудью и "хорошо спать. Спортсменка призналась, что на родине у нее не было ни врача, который мог помочь хотя бы советом, ни массажиста.

"16 лет я выступала за сборную, которой на меня было абсолютно все равно", – добавила Максимова.

Как сообщал OBOZREVATEL, 1 августа белорусскую чемпионку Универсиады-2019 в легкой атлетике Кристину Тимановскую пытались насильно депортировать на родину после ее критических высказываний о работе тренерского штаба белорусской сборной.

Позже в сети появилась запись разговора Тимановской с чиновниками из легкоатлетической сборной. На записи слышно, как ей угрожали и уговаривали вернуться в страну.