Олимпийский чемпион Руслан Захаров пошел против нарративов кремлевской пропаганде о якобы заговоре против фигуристки Камилы Валиевой, которая была дисквалифицирована за употребление допинга. Победитель Игр-2018 в Пхенчхане в шорт-треке выразил уверенность в том, что Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) вынес справедливое решение.

Об этом Захаров заявил в интервью порталу Sports.ru. По словам конькобежца, Валиева несет полную ответственность за то, что в ее организме нашли запрещенное вещество, а кроме того, российская сторона не смогла построить эффективную защиту своей 17-летней спортсменки.

"Если в твоей пробе нашли запрещенный препарат, какой тут заговор? Презумпции невиновности у спортсмена нет. Наоборот, в случае чего это ты должен доказать, что не виноват. И было немало случаев, когда атлетов, в чьих пробах находили запрещенные препараты, оправдывали. Но нужна правильно выстроенная защита. Иногда версии звучат как фантастика, но все равно – работает. То есть суд там нормальный. Я верю в это. Сколько было случаев, когда решения выносились и в пользу российских спортсменов", – сказал Захаров.

CAS признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Позже стало известно, что в суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества. В крови фигуристки, которой на момент Олимпийских игр в Пекине было 15 лет, было обнаружено сразу 60 различных веществ.

Как сообщал OBOZ.UA, недавно Камилу Валиеву назвали заменой Алине Кабаевой в окружении диктатора Владимира Путина. Фигуристка также стала посмешищем в сети после того, как прогнулась перед главарем Кремля.

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