В Киеве обнаружили боевую часть новейшей российской ракеты Х-69. Подробности и фото

В Голосеевском районе Киева на территории лесного массива была обнаружена боевая часть ракеты Х-69. Чтобы обезвредить взрывоопасную находку, на место вызвали саперов.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Жителей столицы еще раз призвали не игнорировать воздушную тревогу.

"В Голосеевском районе столицы на территории лесного массива местный житель заметил подозрительный предмет, похожий на часть торчавшей из земли ракеты. Саперы Межрегионального центра быстрого реагирования ГСЧС Украины тщательно обследовали местность, изъяв боевую часть высокоточной ракеты Х-69", – рассказали в пресс-службе.

В ГСЧС добавили, поскольку это новейшее оружие, специалистам понадобилось больше времени, чтобы безопасно достать его из почвы, загрузить в спецавтомобиль и транспортировать на взрывную площадку.

Х-69 – российская высокоточная малозаметная крылатая ракета класса "воздух-поверхность". Х-69 является дальнейшим развитием ракеты Х-59. Предназначена для поражения наземных стационарных целей и надводных объектов, не имеющих радиолокационного, инфракрасного и оптического контраста к окружающему фону.

Напомним, в Вышгородском районе Киевской области была обнаружена боевая часть российской ракеты Х-101. Опасную находку вывезли и уничтожили саперы ГСЧС.

Как сообщал OBOZ.UA, в Ирпене Киевской области во время проведения ремонтных работ на железнодорожном пути обнаружили 120-мм артиллерийский снаряд в САУ "Нона". Чтобы удалить опасную находку, на место вызвали саперов.

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