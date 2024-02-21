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"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото

Максим Иншаков
Другие виды спорта
3 минуты
9,6 т.
'Замена Кабаевой?' Путин появился на открытии турнира впервые со своей 'новой любовницей'. Фото

Президент России пришел на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с фигуристкой Камилой Валиевой. 17-летняя спортсменка сидела по левую руку с кремлевским диктатором.

Фиджитал-турнир "Игры Будущего" пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 объектах в Казани и Сочи.

"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой Алины Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы Путина. 

"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото
"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото
"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото
"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото

Многие российские юзеры называют позором то, что первое лицо государство пригласил к себе спортсмена, который официально попался на допинге.

"Какой позор. Допинг пропагандируется на государственном уровне. Ну в какой еще стране допингистка вот так вот публично открывает соревнования вместе с президентом. Что за пример подрастающему поколению она показывает. Не удивлюсь, что в скором времени будет заседать в думе вместе с другой допингисткой Алиной, а может вместо..." – пишут пользователи.

"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото
"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото
"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото
"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото
"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото
"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото
"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото

Как сообщал OBOZ.UA, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр. 

"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото

В конце января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы.

"Замена Кабаевой?" Путин появился на открытии турнира впервые со своей "новой любовницей". Фото

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