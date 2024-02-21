'Замена Кабаевой?' Путин появился на открытии турнира впервые со своей 'новой любовницей'. Фото

Президент России пришел на церемонию открытия турнира "Игры Будущего" в Казани вместе с фигуристкой Камилой Валиевой. 17-летняя спортсменка сидела по левую руку с кремлевским диктатором.

Фиджитал-турнир "Игры Будущего" пройдет с 21 февраля по 3 марта. Спортивная программа включает соревнования в 21 дисциплине на 10 объектах в Казани и Сочи.

В комментариях болельщики сразу же назвали Валиеву заменой Алины Кабаевой. В свое время олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике получила неофициальный титул любовницы Путина.

Многие российские юзеры называют позором то, что первое лицо государство пригласил к себе спортсмена, который официально попался на допинге.

"Какой позор. Допинг пропагандируется на государственном уровне. Ну в какой еще стране допингистка вот так вот публично открывает соревнования вместе с президентом. Что за пример подрастающему поколению она показывает. Не удивлюсь, что в скором времени будет заседать в думе вместе с другой допингисткой Алиной, а может вместо..." – пишут пользователи.

Как сообщал OBOZ.UA, в анализе Валиевой на Олимпиаде-2022 обнаружили запрещенное вещество триметазидин, из-за чего было отложено награждение призеров командных соревнований Игр.

В конце января CAS дисквалифицировал Валиеву на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года, ее результаты с этой даты аннулированы.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!