Российская фигуристка Камила Валиева, которую назвали заменой Алине Кабаевой в окружении диктатора Владимира Путина, эпично прогнулась перед главарем Кремля. 17-летняя спортсменка, которая была дисквалифицирована за употребление допинга, восхитилась церемонией открытия "Игр будущего".

Об этом Валиева в патриотическом угаре написала в своем Telegram-канале. Фигуристка, из-за которой сборную России лишили золотой медали Олимпийских игр 2022 года, тут же попала под троллинг болельщиков.

"Мы первая страна, которая устраивает такой международный турнир, и в этом огромная заслуга нашего президента, я ему безумно благодарна. Хочу еще раз выразить огромную благодарность вам за то, что поддерживаете меня в очень сложный период. Надеюсь, несмотря ни на что, наша страна будет становиться только сильнее и создавать новые мировые форматы", – заявила Валиева.

Читатели портала Sports.ru высмеяли фигуристку за эти слова. Они также предположили, что представительницы художественной гимнастики в окружении Путина начали проигрывать конкуренцию.

"Через три года в Думу?", "Гимнастки напряглись – пригретые места под угрозой", "Нашего президента? А кто его выбирал?", "Прогиб засчитан", "Скоро будет рассказывать, что спорт вне политики", "Выбрала беспроигрышный вариант девочка. Все ясно", "Смыла свою честь и совесть в унитаз", "С одного конвейера на другой, пропагандистский", "Позорище. Втянули в этот блудняк несовершеннолетнюю", – пишут в комментариях.

Напомним, Спортивный арбитражный суд (CAS) признал Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил. Позже стало известно, что в суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Как сообщал OBOZ.UA, в крови фигуристки Камилы Валиевой, которой на момент Олимпийских игр в Пекине было 15 лет, было обнаружено сразу 60 различных веществ.

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