Известный российский спортивный комментатор Алексей Андронов не смог сдержать эмоций, комментируя митинг-концерт в Лужниках "Слава защитникам Отечества". Во время действа на сцене появились Ольга Кормухина, которая вместе с Дмитрием Харатьяном и Дмитрием Дюжевым исполнили песню Виктора Цоя "Группа крови".

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"Боже, что же я вижу… Как же можно к такому дерьму скатиться? Это вообще законно? Ладно, спрошу иначе - поющие ртом не понимают, что вляпываются в дерьмо, используя чужое в столь отвратительном балагане? Еще бы Высоцкого спели. Про "Солдат группы Центр"…" – написал Андронов в своем Telegram-канале, добавив, что "Ад пуст, все здесь".

Как сообщал OBOZREVATEL, в столице России 22 февраля на стадионе "Лужники" в Москве устроили шабаш под видом "праздничного концерта". В программе мероприятия, массовку для которого набирали по 500 рублей за "голову", – выступление российского президента Владимира Путина, который сделал циничное заявление о войне против Украины.

Еще до начала шабаша, в "Лужниках" выстроилась очередь за бесплатной гречкой и сосисками. Они интересовали россиян гораздо больше, чем все остальное.

Россияне начали массово разбегаться с "Лужников" еще до выступления Путина.