''Гречку и сосиски съели, чаю не дали'': массовка ''шабаша'' в ''Лужниках'' убежала, не дождавшись концерта. Видео

Россияне массово начали разбегаться с путинского шабаша на стадионе "Лужники" в Москве еще до выступления президента РФ Владимира Путина. По домам сотни людей ринулись сразу после того, как закончилась раздача бесплатной гречки и сосисок перед началом концерта.

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Из-за этого организаторам пропагандистского мероприятия пришлось спешно искать новую массовку. Об этом сообщает росссийское издание "Сота", видео с сбегающими с концерта россиянами появляются в сети.

"Митинг-концерт в "Лужниках" еще не начался, а люди уже спешно покидают его, передает наш корреспондент. Если раньше толпа людей шла в сторону стадиона, то теперь те же люди направляются на станцию МЦК. Некоторые — с теми самыми флагами, которыми оснащены все сидения вокруг арены", - описывает ситуацию издание.

В сети появляются все больше видео, на которых видны огромные толпы людей, идущие к метро.

"Люди замерзли. Чая нет. Гречка закончилась. Хот-доги тоже закончились. Примерно в 13:30 все закончилось. Люди замерзли и уходят массово все. На камеру боятся сказать, что они уходят. Идут в сторону метро, но боятся сказать правду", - комментирует женский голос за кадром в одном из роликов.

Примечательно, что в Москве сегодня - 11 градусов ниже ноля, мороз оказался более убедительным для россиян аргументом не поддерживать путинскую агрессию, нежели совесть либо способность отличать добро от зла, которыми, похоже, значительная часть населения РФ не обременена.

Не прекращался "массовый исход" массовки и после начала концерта.

"Пока на митинге в "Лужниках" Ольга Кормухина, Дмитрий Харатьян и Дмитрий Дюжев поют "Группу крови" Виктора Цоя, со стадиона продолжают уходить люди (большая часть зрителей при этом остается на месте). Несмотря на то, что Владимир Путин еще не выступил, некоторые студенты, которые были насильно отправлены на концерт, уже добрались до своих общежитий", - пишет издание со ссылкой на сообщения от своих читателей.

Некоторые из сбегающих таки шли на контакт с журналистами - и признавались: уходят, потому что замерзли.

В ответ на вопрос корреспондента " А как же наши ребята в окопах мерзнут?" - представители массовки отвечали: "Это их выбор - мерзнуть. Судьба. А что поделать".

Чтобы не расстроить кремлевского диктатора, пафосно вещавшего сегодня о "битве на исторических рубежах", "родине, которая является большой семьей" и небывалом единении российского населения вокруг бессмысленной кровавой войны против Украины и ее зачинщика - самого Путина, организаторы пропагандистского действа спешно пытаются собрать новую массовку.

Если раньше каждый присутствующий должен был пройти проверку у спецслужб, в ходе концерта на него пускали уже кого ни попадя.

"Организаторы срочно набирают людей на концерт-митинг, сообщили "Соте" читатели. Если две недели назад всех волонтеров и нагнанных людей по данным паспортов проверяли спецслужбы, то теперь организаторы просят тех, кто уже находится на концерте, срочно пригласить на него всех знакомых. Судя по всему, на "Лужники" сейчас пускают людей и вовсе без билетов", - написало издание.

Напомним, ранее сообщалось, что Путин на "шабаше" в "Лужниках" сделал циничное заявление о войне против Украины. По его словам, вторгнувшись в Украину, Россия "ведет бой на своих исторических рубежах" и "защищает свой язык, культутру и людей".

Также кремлевский диктатор призывал все население России сплотиться вокруг него из-за развязаной РФ бессмысленной войны против соседнего суверенного государства.

Еще до начала шабаша, в "Лужниках" выстроилась очередь за бесплатной гречкой и сосисками. Они интересовали россиян значительно больше, чем все остальное.