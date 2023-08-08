Российские тяжелоатлеты якобы сами отказались от участия в чемпионате мира 2023 в Эр-Рияде, а не были отстранены от турнира по решению международной федерации (IWF). Представители страны-агрессора назвали требования осудить войну в Украине и подписать декларацию нейтрального спортсмена нарушением их прав.

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Об этом в комментарии пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ" заявил президент Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) Максим Агапитов. Функционер добавил, что представители сборной России никогда не станут подписывать документы, в которых осуждается агрессия РФ в отношении Украины.

"Эта декларация нарушает всевозможные права. Все соревнования, которые они проводят, не могут называться чемпионатами мира или чемпионатом Европы, потому что не соответствует всем этим документам. Всех наших предложений, вопросов и доводов как будто не существовало. А решение, которое озвучено, – неприемлемо, ни один наш спортсмен не подписал их декларацию. Условия дискриминационные, никто не готов это подписать. А там пишут, что никого не допустили. Как могут допустить, если никто не ставил подпись?" – сказал Агапитов.

Ранее Агапитов называл "балаганом в форме серо‑мышиного цвета" соревнования без символики РФ, обвинив западные страны в заговоре.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Афин-2004 по художественной гимнастике Алина Кабаева, которую называют любовницей президента России Владимира Путина, была высмеяна в сети после требований соблюдать спортивные принципы.

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