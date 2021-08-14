Изнасиловать можно лишь в том случае, если убить, – главный тренер сборной России по художественной гимнастике

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова отметилась неоднозначным высказыванием, комментируя свое влияние в мире этого вида спорта. В эфире "Матч ТВ" 73-летняя главный тренер сборной России в ответ на вопрос, можно ли ее сломить заявила, что "изнасиловать можно только в том случае, если убить".

Винер-Усманова уверена, что ее ничего не остановит говорить только правду в художественной гимнастике.

"Вы знаете, когда-то мне мой супруг говорил, что "вот, изнасиловали кого-то". Я говорю: "Знаешь что? Изнасиловать можно только в том случае, если убить". Вот меня – только убить, вот только тогда", – сказала тренер в эфире Матч ТВ.

Как сообщал OBOZREVATEL, во время Олимпиады-2020 случился скандал на турнире по художественной гимнастике.

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Победу в личном единоборстве сенсационно добыла Линой Ашрам. Израильтянка разбила главную фаворитку – представительницу России Дину Аверину.

Победа гражданки Израиля стала первой победой не россиянки за 25 лет в художественной гимнастике на Олимпиадах.

Позже была опубликована биография Ашрам. Девушка служила в армии и отпрашивалась на тренировки.

Также появилось видео победного выступления Линой.

Спустя несколько дней украинская судья попыталась объяснить поражение россиянок, и ей стали угрожать смертью.