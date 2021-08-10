Украинской судье желают смерти после объяснения поражения российской гимнастки на Олимпиаде
Украинская судья международной категории по художественной гимнастике Лидия Виноградная призналась, что получает огромное количество негативных комментариев после того, как объяснила причины поражения российской гимнастки Дины Авериной в финале Олимпиады-2020. Виноградная записала совместное видео с Анной Ризатдиновой, в которой рассказала, почему индивидуальное многоборье на Играх-2020 выиграла израильтянка Линой Ашрам.
В ролике Лидия призналась, что дело не исполнении, не в работе с предметом, не в артистизме и не в потере предмета.
"Все решило трудность тела. По этому показателю преимущество Линой было огромным перед россиянками. Они не смогли победить даже за счет чистого исполнения – в том числе и после ошибки Ашрам с лентой – и более сложной работы с предметов. Раньше израильтянка крутила поворот в панше на полной стопе, и получала максимум 0,7 балла за него, А здесь она скрутила на полупальце четыре оборота, и сразу получила целый балл. Сразу ее оценка на 0,4 в каждом виде выросла", – сказала Лидия.
По словам тренера если у Дины Авериной в булавах максимальная сложность с телом была 4,8 и ей все засчитали все, что она сделала, то Линой получила 5,5.
"Сразу +0,7 только в булавах, этот громадный разрыв произошел. Я молчу про остальные виды", — сказала Виноградная.
После этого на украинскую судью обрушились недовольные поклонники россиянки.
"Я просто сняла одну минуту видео с Аней и получила столько ненависти, как будто я кого-то убила из пистолета. Люди желают мне смерти! Просто потому, что я указала на проблему, которая стала настоящим явлением на этих Олимпийских играх. Я комментировала всю квалификацию по телевидению и заметила в упражнениях Линой даже в квалификации, что у нее была такой повороте панше, который я никогда в своей жизни не видела", – написала Виноградная у себя в Instagram.
Лидия добавила, что еще не готова умереть, поэтому все желающие ей смерти будут сразу блокироваться.
Напомним, что впервые за 25 лет на высшую ступень пьедестала в художественной гимнастике взобралась не россиянка.
Позже в сети появилось видео главного выступления Ашрам.
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