Исинбаева забыла, как служила Путину, и заговорила о 'замалчивании истории', наехав на международную федерацию

Олимпийская чемпионка Елена Исинбаева впервые после того, как отреклась от российской армии, и новости о том, что она сбежала в Испанию, прервала молчание. Бывшая прыгунья с шестом резко отреагировала на то, что Международная федерация легкоатлетики (World Athletics) не включила ее в топ-40 знаковых спортсменов в истории.

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Об этом Исинбаева написала на своей странице в социальной сети Instagram. Обладательница 28 мировых рекордов, которую называли "Бубкой в юбке", обвинила World Athletics в "замалчивании истории", хотя именно этим занимается режим Владимира Путина, которому Елена прислуживала долгие годы.

"Напомню переизбранному президенту World Athletics (Себастьяну Коу – ред.) о влиянии, которое Елена Исинбаева оказала на развитие легкой атлетики в мире за последние 20 лет. Тот факт, что международное руководство так рьяно пытается замалчивать историю, которая творилась задолго до начала их правления, лишь доказывает величие, значимость и бессмертие моих достижений", – отметила россиянка.

Интересно, что она заблокировала комментарии под этой записью, к которой она добавила видео своего победного прыжка на чемпионате мира-2005 в Хельсинки.

Напомним, в 2017 года Исинбаева вступила в Putin Team. Она поддержала инициативу Александра Овечкина – так же, как ранее Малкин, Буре, Фетисов, Ковальчук, Карякин и другие звезды спорта.

Недавно команда политика Алексея Навального опубликовала фото бывшей легкоатлетки в Испании на фоне флага Украины и расследование о недвижимости олимпийской чемпионки в Европе. В России в отношении Исинбаевой развернулась настоящая травля. От нее требуют "все отработать".

Как сообщал OBOZREVATEL, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков стал посмешищем в сети после того, как призвал не критиковать Елену Исинбаеву. А в Махачкале "жестоко" наказали бывшую легкоатлетку за предательство.

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