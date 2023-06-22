'Гаага ждет'. Жену Пескова затравили за 'пир во время чумы'

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка похвасталась тем, что у нее состоялась премьера нового шоу, и получила нелестные комментарии от россиян в ответ. У себя в Instagram 48-летняя спортсменка написала, что ее спектакль "Спящая красавица. Легенды двух королевств" прошел в Сочи "при полном аншлаге".

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Поклонники Навки отказались разделять с ней радость от такого мероприятия, напомнив, что ожидает ее в будущем.

"Гаага ждет", "Пир во время чумы", "Неужели сейчас время для шоу. Что-то непонятно, мы сейчас где?", В Херсон приеZжай, zаодно поплаvаешь", – пишут пользователи.

Также юзеры со стебом интересуются, почему это Навка не поехала в Луганск и вернула ли она деньги, которые взяла на организацию шоу в "лнр".

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно супруга Пескова внезапно признала успехи ВСУ на луганском направлении, отменив все шоу в области.

В День России Татьяна поздравила своих подписчиков в соцсетях, однако получила в ответ совершенно не ту реакцию, на которую рассчитывала.

Ранее Навка стала посмешищем в интернете после своей реакции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов. Она назвала это "глупостью и несправедливостью"

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