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"Гаага ждет". Жену Пескова затравили за "пир во время чумы"

Максим Иншаков
Другие виды спорта
2 минуты
3,2 т.
'Гаага ждет'. Жену Пескова затравили за 'пир во время чумы'

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка похвасталась тем, что у нее состоялась премьера нового шоу, и получила нелестные комментарии от россиян в ответ. У себя в Instagram 48-летняя спортсменка написала, что ее спектакль "Спящая красавица. Легенды двух королевств" прошел в Сочи "при полном аншлаге".

Видео дня
"Гаага ждет". Жену Пескова затравили за "пир во время чумы"

Поклонники Навки отказались разделять с ней радость от такого мероприятия, напомнив, что ожидает ее в будущем.

"Гаага ждет", "Пир во время чумы", "Неужели сейчас время для шоу. Что-то непонятно, мы сейчас где?", В Херсон приеZжай, zаодно поплаvаешь", – пишут пользователи.

"Гаага ждет". Жену Пескова затравили за "пир во время чумы"
"Гаага ждет". Жену Пескова затравили за "пир во время чумы"
"Гаага ждет". Жену Пескова затравили за "пир во время чумы"

Также юзеры со стебом интересуются, почему это Навка не поехала в Луганск и вернула ли она деньги, которые взяла на организацию шоу в "лнр".

"Гаага ждет". Жену Пескова затравили за "пир во время чумы"
"Гаага ждет". Жену Пескова затравили за "пир во время чумы"

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно супруга Пескова внезапно признала успехи ВСУ на луганском направлении, отменив все шоу в области.

Навка Песков

В День России Татьяна поздравила своих подписчиков в соцсетях, однако получила в ответ совершенно не ту реакцию, на которую рассчитывала.

"Гаага ждет". Жену Пескова затравили за "пир во время чумы"

Ранее Навка стала посмешищем в интернете после своей реакции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов. Она назвала это "глупостью и несправедливостью"

"Гаага ждет". Жену Пескова затравили за "пир во время чумы"

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