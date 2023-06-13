'Страна, которая убивает и насилует'. Жена Пескова решила поздравить с Днем России, но что-то пошло не так

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка поздравила своих подписчиков в Instagram с Днем России, однако в ответ получила совершенно не ту реакцию, на которую рассчитывала. 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду выложила совместное фото с Олимпиады-2006 с Романом Костомаровым, пафосно написав несколько строчек про РФ.

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"С твоим днём наша Великая, Могучая, Многонациональная и Лучшая страна! Процветания, развития и движения только вперёд! Горжусь своей страной!С Днём России!" – говорится в подписи к снимку (орфография и стилистика оригинала сохранена).

В ответ юзеры завалили Навку правдой про ее родину.

"Лучшая страна,которая убивает бомбами своих братьев,браво Татьяна!!!! Процветания уже не будет.Весь цивилизованный мир ненавидит вашу любимую страну!!! Потому что вы принесли Зло на чужую землю.А Добро всегда побеждает!", "Не гордиться,а стыдиться надо,особенно тебе!", Страна зомби! Которой правит зло!", – пишут поклонники экс-фигуристки.

У Навки интересуются, если ее страна такая "великая и могучая", то почему вся элита пользуется благами Запада?

"Страна, которая так гордится своими достижениями, но покупает телефоны не своего производства, ездит на автомобилях не своей страны, детей отправляют учится в Европу, и ноют что карты рашкинские не работают, в Европе стало стыдно говорить на русском языке все плюют и ненавидят эту гнусную страну, чего добились? Гордиться чем? Если такие патриоты своей страны, сидите и пользуйтесь только русским!!! ездите на машинах своей страны, пользуйтесь телефонами сделанными в рашке,но... все хотят лучшего и покупают все товары из Европы, и боятся что то сказать против власти, молчаливые, убогие люди", – пишут люди в Instagram Навки.

Россияне в комментариях не могут понять, в чем же могучесть их страны.

"Действительно , в чем могучесть?! Спортсмены? Да, много выдающихся. Писатели, балет? Но эти достижения есть и у других стран. Удивительно, что начиная от трусов и заканчивая интерьерами в домах и даже лужайки - все европейское или американское. Наверное могучесть в лицемерии непомерной алчности и нечеловеческой жестокости", – делают вывод жители РФ.

Фразу о "прекрасной стране" называют цинизмом.

"Прекрасная страна, уничтожает твою Родину. Какой цинизм. Сама украинка из Днепропетровска. Впору хотя бы промолчать", – дают совет Навке в комментариях.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Навка стала посмешищем в интернете после своей реакции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов. Она назвала это "глупостью и несправедливостью".

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