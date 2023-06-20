Жена Пескова подставила мужа, случайно выдав правду о войне и отменив шоу в Луганской области

Жена пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка внезапно признала успехи ВСУ на луганском направлении, отменив все шоу в области. 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду ненароком опровергла слова своего супругу, который в каждом интервью утверждает, что "СВО идет по плану".

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"Мы планировали гастроли в Луганскую область 6 июня, все уже было готово. Но мы предполагаем, а бог располагает. Поэтому сейчас я не могу рисковать жизнью своей команды, наших ребят. Я надеюсь, что у нас еще будет возможность показать детишкам Луганской области наше шоу, все еще будет, – заявила Навка в интервью Sport24.

Российские болельщики высмеяли такие слова Татьяны.

"Странно, мы же там щелкаем всех как семечки. Ладно ты людям не веришь, но официальное лицо Конашенкова хотя бы послушай, он то врать не будет", – стебутся юзеры.

Пользователи интересуются, почему в Луганской области внезапно стало опасно, если ее муж утверждает обратное.

"Чё-то дискредитацией ВС РФ и "СВО" попахивает", "Татьяна, вам "Усы" разве не оповестили, что все идёт по плану?" – пишут комментаторы.

Другие предлагают Навке вернуть миллионный грант, который она получила на шоу, назад в бюджет.

"14,5 млн в кармане - это главное. А детишки и Пескову по телевизору посмотрят", "Хорошая схемка по перекладыванию бюджетного баблишка в нужный карман", – иронизируют фанаты.

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