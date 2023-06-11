'Надо же массам лапшу на уши навесить'. Жену Пескова затравили за 'тупость и людоедство'

Супруга пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова Татьяна Навка стала посмешищем в интернете после своей реакции на решение Международного союза конькобежцев (ISU) продлить отстранение российских спортсменов. 48-летняя олимпийская чемпионка в танцах на льду назвала это "глупостью и несправедливостью".

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"Очередной раз показывают, что люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей. Надеялись, что разум возобладает. Но, судя по всему, нет", – сказала Навка в интервью "СЭ".

В ответ юзеры начали писать Навке, что дело не в ISU, а в ее супруге и его работодателе.

"Тупость и людоедство. Надеялись, что разум возобладает, но, судя по всему, нет". Это по поводу причины", "Ой, ну не Навке уж рассуждать о справедливости. Прямой бенефициар всего беспредела, творящегося во власти в целом и в спорте в частности. Со своим мужем", – пишут пользователи.

Другие возмущены, что супруга говорящей головы Кремля продолжает врать

"Они то и сами в курсе. Но надо же массам лапшу на уши навесить", – стебутся фанаты.

Многие отмечают что фраза про "разум" явно неприменима к Навке и указывают на лицемерие экс-фигуристки, намекая на получение ей гранта от государства на ледовое шоу в Луганске.

"Люди пользуются спортом для достижения каких-то своих целей." --- Ну, как ты", "А для каких целей сама Навка использует спорт? Для обдирания казны и собственного обогащения, не так ли?" – интересуются болельщики.

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