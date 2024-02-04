'Мы выступать не будем'. Российские гимнасты отказались от Олимпиады-2024

Спортсмены сборной России по спортивной гимнастике не будут выступать на международных соревнований в нейтральном статусе, заявила Валентина Родионенко. По словам старшей тренерши национальной команды РФ, российские атлеты не будут выступать на подобных условиях.

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В июле 2023 года Международная федерация гимнастики (FIG) объявила о допуске спортсменов из России и Белоруссии к Олимпиаде в нейтральном статусе с 1 января 2024-го для четырех российских спортсменов. Разрешение от FIG получили Яна Лебедева, Анжела Бладцева, Кирилл Козлов и Данила Касимов, все они выступают в прыжках на батуте.

"Сразу говорю, что в спортивной гимнастике нет спортсменов, кто подавал бы заявку на участие в соревнованиях в нейтральном статусе. У нас был допуск, но как нейтральные спортсмены мы заявляться отказались. ", - сказала Родионенко в интервью РИА Новости.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее Валентина Родионенко обвинила Международный олимпийский комитет (МОК) в том, что он якобы устроил настоящую тиранию в отношению атлетов из РФ.

До этого Родионенко со словами "меня удивляет" заявила, что не понимает, почему Украина стремится "убрать Россию" из мирового спорта.

В мае 2023-го Валентина Родионенко выступила против участия РФ на ОИ-2024. Она назвала согласие с подобными условиями настоящим унижением.

В декабре прошлого года сборная России по художественной гимнастике отказалась от участия в международных соревнованиях без национальной символики. При этом речь идет в том числе об Олимпийских играх в Париже в будущем году, так как выступление в нейтральном статусе будет считаться позором.

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