В российской художественной гимнастике назвали новые требования МОК 'плевком в лицо всему народу' РФ

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер закатила настоящую истерику из-за условий участия спортсменов из РФ на Олимпиаде-2024. Функционерка назвала настоящим "плевком в лицо всему народу России" отстранение представителей страны-агрессорки от церемонии открытия Игр в Париже.

Об этом Винер заявила в комментарии пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Член высшего совета партии "Единая Россия" и приспешница режима Владимира Путина также выступила против поездки своих соотечественников в столицу Франции под нейтральным флагом.

"Я с самого начала на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта говорила, что для наших ребят позорно выступать под белым флагом, как олимпийцам, так и паралимпийцам. Если кто и поедет туда, счастлив не будет. Такие унижения, как, например, невозможность попасть на церемонию открытия – это плевок в лицо всему народу России через наших спортсменов", – сказала Винер.

Ранее она заявляла, что сборная России по художественной гимнастике бойкотирует ОИ-2024. Отметим, что об отказе ехать в Париж объявили лишь сестры Арина и Дина Аверины, которые на зло Международному олимпийскому комитету (МОК) объявили о завершении карьеры.

Как сообщал OBOZ.UA, президент (МОК Томас Бах выступил против так называемой коллективной ответственности российских спортсменов за войну в Украине.

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