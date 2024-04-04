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"Это позор МОК. Выбор без выбора": российская рекордсменка мира отказалась от Олимпиады-2024

Александр Чеканов
Другие виды спорта
2 минуты
1,7 т.
'Это позор МОК. Выбор без выбора': российская рекордсменка мира отказалась от Олимпиады-2024

Российский пловчиха Евгения Чикунова отказалась от участия на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. 19-летняя обладательница мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом пожаловалась на условия допуска спортсменов из РФ, которые она назвала позором.

Об этом Чикунова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Чемпионка Европы на короткой воде раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК), который якобы не оставил выбора российским спортсменам, которые мечтали выступить на ОИ.

"Это позор МОК. Выбор без выбора": российская рекордсменка мира отказалась от Олимпиады-2024
"Это позор МОК. Выбор без выбора": российская рекордсменка мира отказалась от Олимпиады-2024

"Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать. Себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу. Мне в принципе непонятна позиция МОК. Они ставят такие условия и думают, что все сразу побегут выступать в нейтральном статусе? В Токио я выступала за команду Олимпийского комитета России, была принадлежность, а сейчас вообще ничего не будет. Это позор для МОК выставлять такие условия. Выбор без выбора. Думаю, они понимают, что малое количество людей на это пойдет", – сказала Чикунова.

"Это позор МОК. Выбор без выбора": российская рекордсменка мира отказалась от Олимпиады-2024

Ранее стало известно, представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

"Это позор МОК. Выбор без выбора": российская рекордсменка мира отказалась от Олимпиады-2024

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно об отказе российских гребцов участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. А гауляйтер Крыма Сергей Аксенов приказал спортсменам с оккупированного полуострова отказаться от поездки в столицу Франции.

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