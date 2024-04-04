'Это позор МОК. Выбор без выбора': российская рекордсменка мира отказалась от Олимпиады-2024

Российский пловчиха Евгения Чикунова отказалась от участия на Олимпийских играх 2024 года в Париже в нейтральном статусе. 19-летняя обладательница мирового рекорда на дистанции 200 метров брассом пожаловалась на условия допуска спортсменов из РФ, которые она назвала позором.

Об этом Чикунова заявила в интервью пропагандистскому телеканалу "Матч ТВ". Чемпионка Европы на короткой воде раскритиковала Международный олимпийский комитет (МОК), который якобы не оставил выбора российским спортсменам, которые мечтали выступить на ОИ.

"Поеду ли я на Олимпиаду? Нет. И нейтральный статус не буду получать. Себя в качестве нейтрального спортсмена я не вижу. Мне в принципе непонятна позиция МОК. Они ставят такие условия и думают, что все сразу побегут выступать в нейтральном статусе? В Токио я выступала за команду Олимпийского комитета России, была принадлежность, а сейчас вообще ничего не будет. Это позор для МОК выставлять такие условия. Выбор без выбора. Думаю, они понимают, что малое количество людей на это пойдет", – сказала Чикунова.

Ранее стало известно, представители сборной России по плаванию не выступят на Олимпийских играх 2024 года. А главный тренер команды Сергей Чепик назвал ОИ турниром "стран НАТО и их приспешников".

Как сообщал OBOZ.UA, накануне стало известно об отказе российских гребцов участвовать в Олимпийских играх 2024 года в Париже. А гауляйтер Крыма Сергей Аксенов приказал спортсменам с оккупированного полуострова отказаться от поездки в столицу Франции.

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