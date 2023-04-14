'Это идиоты. Нищая страна. Без России они никто': чемпион ОИ из РФ облил грязью украинцев

Четырехкратный олимпийский чемпион Александр Тихонов набросился с оскорблениями на Украину после того, как Минспорта запретил нашим спортсмены принимать участия в соревнованиях, на которые допускают россиян и белорусов. Он гневно высказался в адрес президента Владимира Зеленского и всего народа страны.

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Такое шовинистическое заявление Тихонов, известный своей ненавистью к европейцам и американцам, сделал в интервью пропагандистскому информационному агентству "Р-Спорт". Бывший биатлонист пафосно добавил, что инициатива украинского министерства никак не повлияет на мировой спорт.

"Повлияет ли это на международные федерации? Конечно, нет. Это идиоты. Кучка националистов. Отмороженный Зеленский – клоун, болваны, которые обречены. Закончится тем, что им придется бежать. Какое давление на международные федерации? Что такое Украина? Это нищая страна. Они еще раз против себя навлекают. Без России они никто", – разразился потоком грязи Тихонов.

Ранее он унизительно отозвался о норвежцах, а также заявил, что Россию вернут на чемпионат мира по хоккею после "победы в СВО", чем вызвал насмешки в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, олимпийская чемпионка Светлана Журова призвала Международный олимпийский комитет рассмотреть возможность лишения Украины флага и гимна на международных турнирах после указа Минспорта. А бывший чемпион мира по боксу Николай Валуев пренебрежительно высказался о нашей стране.

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