'Дура законченная!' Олимпийская чемпионка довела до бешенства россиянку словами о Валиевой

Известная тренерка по фигурному катанию Татьяна Тарасова обрушилась с неадекватными оскорблениями в адрес олимпийской чемпионки Меган Дюамель. Россиянке дико не понравились слова канадки о том, что Камила Валиева специально принимала до 60 различных препаратов для улучшения результатов.

Об этом Тарасова в истерике заявила в интервью порталу Sport24. Приспешница режима Владимира Путина потребовала от титулованной фигуристки не вмешиваться в то, как в России продолжает функционировать государственная система допинга, поскольку Дюамель "ничего не знает".

"Дюамель не знает, о чем говорит. Она дура законченная! Брать и просто так говорить – не годится. Она не знает ни человека, ни ситуацию – ничего не знает. Пусть Дюамель за собой следит. А за нашей Валиевой ей не надо следить! Мы никак не сможем сделать так, чтобы подобные высказывания перестали появляться. Люди, что хотят, то и говорят", – сказала Тарасова.

Напомним, Спортивный арбитражный суд в Лозанне (CAS) признал Камилу Валиеву виновной в нарушении антидопинговых правил и дисквалифицировал ее на четыре года. В суде РФ не смогла доказать даже существования дедушки Камилы, который якобы приготовил ей пирожное с содержанием запрещенного вещества.

Как сообщал OBOZ.UA, Камилу Валиеву выгнали из сборной России по фигурному катанию после ее дисквалификации за употребление допинга.

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