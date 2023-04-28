'Дом ходил ходуном': чемпион мира пережил ракетную атаку в Умани и рассказал о позорном поступке россиян

Титулованный байдарочник Дмитрий Даниленко оказался в числе украинских гребцов, которые утром 28 апреля пережили ракетную атаку российских оккупантов по Умани. Чемпион мира как раз участвовал в Кубке Украины в Черкасской области. А отель спортсменов в Умани находился рядом с разрушенной военными РФ жилой многоэтажкой.

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Несмотря на пережитый ночью шок, Дмитрий утром все-таки смог выйти на старт спринтерской дистанции и победить. Однако трагедия в Умани, которая уже забрала жизни 20 человек, оставила глубокий отпечаток, как признался Даниленко в сториз своей страницы в Facebook.

"Сегодня мне удалось выиграть "золото" на 200 метрах в одиночке, но как следует порадоваться этой медали я не смог. Мы находимся в Умани, где в 4 часа утра был прилет в многоэтажный дом. Подлый, позорный, коварный и очень жестокий поступок со стороны свинособак", – эмоционально рассказал Дмитрий.

"Дом ходил ходуном, никакого сна", – добавил гребец, однако отметил, что на фоне произошедшего рядом это на самом деле такая мелочь.

Даниленко подчеркнул, что верит в украинских солдат, которые дадут достойный ответ на такие зверства россиян.

"Верю в ЗСУ – артиллеристов, летчиков, танкистов, пехоту, штурмовые бригады – во всех тех, кто защищает наши границы. Верю, что они ответят и дадут про*раться этим свинособакам большими и маленькими артиллеристкими снарядами, пулями прямо в их грязные и пустые головы. За наших людей, за наши города, за наши семьи, за наших детей", – сказал Дмитрий после пережитого.

"Прошло уже более года войны. И я хочу сказать, чтобы вы берегли своих друзей, родных, близких, семью – папу и маму, сестер и братьев, бабушек и дедушек, потому что правда такова, что сегодня они есть, а завтра уже нет. Но я очень верю в победу Украины. Слава нашим героям!", – заключил титулованный гребец.

А вот мультимедалистка Олимпийских игр-2020 Людмила Лузан так и не смогла выйти на старт 28 апреля.

Отметим, что в Умани ракета РФ попала в многоэтажку, где разрушен целый подъезд, а количество жертв возросло уже до 23 человека, среди которых 4 ребенка.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Зозуля не сдержался, комментируя удар российских оккупантов по Умани.

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