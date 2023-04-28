'За все отплатят': Зозуля не сдержался, комментируя удар российских оккупантов по Умани

Бывший футболист сборной Украины Роман Зозуля призвал изгнать россиян из цивилизованного мира и назвал агрессоров уродами. Таким образом нападающий испанского "Райо Махадаонда" отреагировал на новый обстрел нашей страны и, в частности, прилету по жилому дому в Умани.

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Об этом Зозуля, не стесняясь в выражениях, написал в своем Telegram-канале. Он подчеркнул, что представители страны-террориста не должно присутствовать ни в музыке, ни в спорте, ни в кино, пи в политике. Спортсмен уверенность в том, что россияне понесут законное наказание за преступления в Украине.

"Умань… Попадание в жилой, многоэтажный дом. Есть погибшие и раненые. Обычный дом, где спокойно спали родители и дети. Бабушки и дедушки. Прямое попадание. Разрушение. Изуродованные жизни и квартиры. Боль и уныние. Российские гниды по-прежнему остаются безнаказанными. Нельзя разрешать уродам находиться на международной арене. В спорте, кино, музыке и политике. Выгнать, уничтожить. За все отплатят. Каждый из них почувствует горе", – написал Роман.

Ранее жена объединенного чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика Катерина назвала россиян "хуже г*вна". Напомним, во время массированной ракетной атаки РФ по Украине 28 апреля российская ракета попала в жилую многоэтажку в Умани – там разрушен подъезд и вспыхнул пожар. По состоянию на 14:00 известно о 15 погибших. Момент прилета попал на видео.

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